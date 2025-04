Opinión 06-04-2025

Cómo mantener el equilibrio económico tras el golpe arancelario de Trump

Christian Rodiek, fundador de la startup FirmaVirtual



Las nuevas medidas arancelarias anunciadas por Donald Trump que afectan a Chile y otros países no sólo alteran las relaciones internacionales, al desconocer los acuerdos comerciales vigentes; también golpean duramente a las empresas que mueven la economía e inevitablemente a toda la ciudadanía.

Los mercados internacionales respondieron en rojo, mientras muchos comenzamos a preguntarnos qué pasará con los fondos de pensiones invertidos en acciones. Además, si los productos que llegan de Estados Unidos experimentan un aumento de costo, ¿cómo responderá Chile?

Sin duda, tendremos que acelerar el paso hacia la búsqueda de nuevos mercados, porque startups y pymes que también exportan, productos y servicios. Posiblemente, los negocios que hacemos con Estados Unidos van a disminuir y las importaciones van a aumentar su valor.

No obstante, en este día oscuro para la economía global tenemos que tener una mirada amplia, para no dejar de buscar oportunidades: explorar nuevos mercados e impulsar el comercio con otros países. ¿Por qué no aprovechar de poner más energía en los negocios con la Unión Europea o Asia?

Quienes lideramos empresas y hemos iniciado el camino a la internacionalización tendremos que estudiar nuevas opciones, muchas de las cuales pueden ser incluso más atractivas que las que ofrece Estados Unidos. No podemos congelarnos mientras nuestro país negocia las condiciones.

Sigamos mirando el vaso medio lleno, tomando esta medida arancelaria no como un knock out, sino como un gancho al que podemos responder como un oponente digno de mantenerse en el ring. Pensemos, por ejemplo, que países como Vietnam enfrentan hasta un 90% de impuesto, lo que los deja en peor posición de combate.

¿Qué ocurrirá con el equilibrio económico, pensando en el impacto que significó el gancho de Trump para startups, pymes y consumidores? Seguro veremos una reducción en las transacciones entre Chile y Estados Unidos que nos llevará a demostrar, una vez más, la resiliencia de nuestro país. Buscaremos nuevos destinos; fortaleceremos el comercio interno; y hasta podríamos beneficiar a los consumidores, al vender a un mejor precio aquellos productos que suelen tener como destino a Estados Unidos.