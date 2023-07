Opinión 23-07-2023

Cómo mejorar el acceso a la tecnología

Claudio Rodríguez, experto en telecomunicaciones y cofundador de Pillan Net



Chile es uno de los pocos países en el mundo que ya cuenta con despliegue de la red 5G en todas sus capitales regionales y provinciales, además es el primer país en Latinoamérica en cumplir con este objetivo. Sin embargo, el acceso a internet es desigual en las distintas geografías de Chile y probablemente la promesa del gobierno - que de aquí al año 2025 todo el país esté conectado a internet – con el plan brecha digital cero, es casi imposible de cumplir.

Más allá de las buenas intenciones del gobierno de llevar internet a todos los hogares y junto con ello mejorar las oportunidades de las personas, no alcanzan los incentivos económicos para que las empresas de telecomunicaciones hagan las inversiones que permitan eliminar la brecha digital existente y así conseguir cumplir con los planes del gobierno de acortar la diferencia entre las zonas urbanas y rurales.

Hasta abril de 2022 existían 4,3 millones de conexiones fijas, con una penetración por hogar del 61,8% y 20,4 millones de usuarios con 4G. No obstante, aún existe una gran cantidad de habitantes de este país, especialmente en zonas rurales y apartadas, que aún no cuentan con una buena conectividad a internet.

Las buenas cifras de banda ancha móvil que ponen a Chile como el país con mejor penetración de Latinoamérica contrastan con los números mostrados en las zonas rurales, donde la cobertura disminuye, dejando a algo así como 500 mil casas fuera porque la dispersión o complejidad geográfica hacen que las inversiones en banda ancha o fibra óptica sean inviables. Esto equivale a alrededor de 2 millones de personas en Chile que están “aisladas digitalmente” y fuera de todos los beneficios que traen consigo los avances tecnológicos.

Las cifras no hacen más que ratificar que la única forma de generar cambios es ajustar incentivos mediante subsidios directos y la apertura a otras tecnologías en el direccionamiento de estos subsidios para poder generar un real impacto en estos 500 mil hogares que aún ven con distancia el impacto en el desarrollo que se logra con la conectividad.