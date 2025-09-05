Social 05-09-2025

¿Cómo reducir los efectos del cambio de hora en nuestro organismo?

- Este sábado 6 de septiembre comienza el horario de verano en Chile, un ajuste que puede afectar el sueño y el estado de ánimo de muchas personas. Expertos entregan consejos prácticos para facilitar la adaptación y mantener un descanso saludable.



Este sábado 6 de septiembre los relojes volverán a ajustarse para dar inicio al horario de verano. Un cambio que, si bien es tolerado por muchas personas, puede resultar más complejo para quienes presentan trastornos del sueño, además de niños y adultos mayores.

El Dr. Alex Espinoza, neurólogo de RedSalud, explica que “es normal que durante los primeros dos o tres días las personas experimenten síntomas como insomnio, somnolencia, irritabilidad, apatía, alteraciones en la concentración y del ánimo, además de ansiedad”.

CONSEJOS PARA ENFRENTAR EL CAMBIO DE HORA

De acuerdo con el especialista, algunas medidas simples pueden ayudar a adaptarse mejor:

Durante la semana previa, o al menos cinco días antes, adelantar los horarios y actividades unos 15 minutos cada día para que el organismo se acostumbre al nuevo horario.

Si cuesta conciliar el sueño, evitar compensar con siestas prolongadas. En caso de dormir durante el día, éstas no deben superar los 45 minutos.

REGLAS BÁSICAS PARA DORMIR MEJOR

El Dr. Espinoza recomienda incorporar hábitos que favorezcan la higiene del sueño:

● Mantener horarios fijos para acostarse y levantarse.

● Fijar una temperatura agradable y asegurar buena ventilación en el dormitorio.

● Bloquear ruidos y eliminar luces innecesarias.

● Evitar el uso de aparatos electrónicos una a dos horas antes de dormir.

● Cenar liviano un par de horas antes de irse a la cama.

● No permanecer en la cama en horarios distintos a los destinados al descanso.

● Realizar actividad física regular al menos tres o cuatro veces por semana.

● Evitar la automedicación de fármacos inductores del sueño.

Finalmente, el especialista enfatiza que en caso de presentar dificultades persistentes para dormir, lo recomendable es consultar a un médico.



