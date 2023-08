Opinión 22-08-2023

¿Cómo se aplica el Big Data para invertir en la bolsa?

Dr. Danilo Leal Moraga, director del Magíster en Ciencias de la Computación

& Magíster en Ingeniería Informática UNAB, Sede Viña del Mar.



De acuerdo con cifras presentadas en la reunión anual del World Economic Forum se espera que los datos crezcan, para el 2025, a más de 180 zettabytes lo que es equivalente a 180,000,000,000,000,000 megabytes generando una gran oportunidad para poder realizar análisis de datos con una cantidad enorme de variables que antes era impensado poder realizar debido a que no se contaba con dichos registros o porque los computadores no eran lo suficientemente potentes para llegar a procesarlos.



Realizar análisis con una gran cantidad de datos (Big Data) no es una tarea fácil, en primer lugar, se debe trabajar con las fuentes que se utilizarán para obtener los datos, se debe procurar el almacenamiento, procesamiento, la seguridad, validación, entre otros, pero si se cuenta con la tecnología y el conocimiento necesario es posible trabajar con todos esos datos y estudiar patrones que permitan predecir el comportamiento de ciertas variables, lo que para el caso de aquellos que quieren invertir en bolsa o en criptomonedas como el Bitcoin es lo que buscan.



En las distintas bolsas de valores del mundo se realizan transacciones día a día que van generando una gran cantidad de datos que permiten ser utilizados posteriormente para su análisis, dentro de los valores más transados en las bolsas se encuentran las acciones. Las acciones representan una parte de propiedad de una empresa que se tranza en bolsa a distintos precios que van cambiando, dependiendo entre otras cosas, de la oferta y demanda como también del desempeño que tenga la misma empresa. Para el inversionista sería muy importante poder conocer si en el corto plazo esa acción tendrá un valor mayor o menor al valor actual lo que le permitirá poder analizar una compra o venta de aquellas para así obtener ganancias generadas por la diferencia de precios que se logre obtener (comprar barato y vender caro).



Si bien se podría pensar que sólo con los datos históricos de las acciones se podría generar una buena predicción, es importante comprender que al realizar un análisis con una mayor cantidad de distintas variables nos podría permitir tener una mejor comprensión del comportamiento de una variable de interés, como el caso de una acción y ahí cuando tenemos Big Data y utilizamos distintas técnicas para el análisis de datos e.g Minería de Datos, Inteligencia Artificial es que logramos obtener mejores resultados para la predicción.