martes 23 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Crónica 23-09-2025
    ¿Cómo se distribuirán los más de $2.300 millones que llegarán a los hospitales de la Región del Maule?
    Publicidad 12

    -La red asistencial del Maule se prepara para un salto histórico

    Tras el anuncio de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sobre una inyección extraordinaria de recursos para el sistema público, los principales hospitales de alta complejidad proyectan la ejecución de más de $2.373.837 millones en los próximos períodos presupuestarios, marcando un hito en el fortalecimiento de la salud pública regional.
    Esta inversión forma parte de la estrategia nacional impulsada por el Ministerio de Salud para reducir listas de espera, aumentar la capacidad resolutiva de los recintos hospitalarios y avanzar hacia una atención más oportuna, moderna y cercana para las personas.
    En la región, los recursos estarán focalizados en los tres hospitales base de mayor complejidad, que concentran gran parte de la demanda asistencial y de las intervenciones de alta especialidad.
    Según las proyecciones del Servicio de Salud Maule, El Hospital presidente Carlos Ibáñez del Campo (Linares) contará con aproximadamente $595.225 millones (25,1 %).
    El Hospital San Juan de Dios (Curicó) administrará cerca de $861.461 millones, lo que representa un 36,3 % del total regional.
    Mientras que el Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca) dispondrá de $917.151 millones (38,6 %), consolidándose como el establecimiento con mayor volumen proyectado de inversión.
    La ministra de Salud, Dra. Ximena Aguilera, ha destacado que estos recursos ya se están distribuyendo conforme a la Ley de Presupuestos 2025 y al “Protocolo de Acuerdo” que obliga al gobierno a cumplir metas concretas en materia de listas de espera, subrayando que este plan representa el cumplimiento del compromiso de resolver prontamente los problemas de salud de miles de chilenos y chilenas, y precisando que uno de sus objetivos centrales es reducir la mediana de espera tanto para cirugías como para consultas de especialidad a 200 días.
    Desde el Servicio de Salud Maule destacaron que este refuerzo presupuestario permitirá robustecer equipos humanos, renovar infraestructura crítica, adquirir equipamiento de alta complejidad y acelerar procesos clínicos clave, especialmente en áreas quirúrgicas y de atención hospitalaria, donde persisten brechas históricas.
    Freddy Mora | Imprimir | 158

    Otras noticias

    Jornadas de Buenas Prácticas del Programa Habilidades para la Vida de JUNAEB concluyen exitosamente en Talca
    Jornadas de Buenas Prácticas del Programa Habilidades para la Vida de…
    INE: exportaciones de la Región del Maule aumentaron 14,4% interanualmente en junio de 2025
    INE: exportaciones de la Región del Maule aumentaron 14,4% interanualmente…
    UTalca es la única casa de estudios estatal en Chile certificada como Familiarmente Responsable
    UTalca es la única casa de estudios estatal en Chile certificada como…
    Impecable Desfile de Fiestas Patrias en Linares
    Impecable Desfile de Fiestas Patrias en Linares
    Datos al servicio de la seguridad vial: la tecnología que está salvando vidas
    Datos al servicio de la seguridad vial: la tecnología que está salvando…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para