Opinión 04-12-2024

COMPAÑERA LUNA

Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno.





No puedo dejar de pensar

en ti, mi amor

es como si dejara de ver la luna

que siempre está presente

en nuestro alrededor.



Amanece conmigo, se acuesta conmigo

me rodea, me acompaña, me consuela

me ha visto llorar por un beso tuyo,

siempre estás ahí rondando

amores resilientes.



Luna, te siento jugar conmigo

me acompañas volando en mis sueños

en mis tormentos te entristeces

porque no puedes tomar mis manos.



Qué puedo hacer, pintar y montar

un caballo alado, buscarte en tus dominios,

en tus miradas, encontrar el cielo,

mi destino: verdadero, falso o de fantasía.



Robarte parte de tu tesoro

de románticos rayos de plata

y con ellos iluminar el camino

que me lleve donde ella.



Sin embargo, la siento

que ella está aquí en mis pasiones,

sólo tu luna lo sabes,

me quieres ayudar, pero no tienes

las llaves para abrir su corazón.



Sólo luces que iluminan

mis lágrimas con chispitas

que animan las esperanzas

de mi alma, de estar con ella

bajo tu romántica mirada

mi adorada compañera Luna.