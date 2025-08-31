Social 31-08-2025

Comparte Educación 2025: Fundación Integra fortalece la educación parvularia en la Región del Maule

- Salas Cunas y Jardines Infantiles de la zona participaron en dos días de Seminario para abordar los avances y desafíos respecto a la Carta de Navegación 2024-2026: con amor y compromiso por la niñez.

En el marco de sus 35 años de trayectoria, la Dirección Regional de Fundación Integra realizó en la capital regional del Maule la XIII versión del Seminario Comparte Educación, importante hito formativo de alcance nacional que se replicó, de forma simultánea, en todas las regiones del país, y que congregó a representantes de Salas Cunas, Jardines Infantiles y Modalidades No Convencionales de diferentes sectores, equipos territoriales, jefaturas y trabajadoras y trabajadores de la Oficina Regional para compartir prácticas pedagógicas que favorecen el desarrollo humano y sostenible en niñas y niños, en coherencia con los ejes estratégicos de la Carta de Navegación 2024-2026: con amor y compromiso por la niñez.

Por segundo año consecutivo, este importante espacio de encuentro visibilizó prácticas pedagógicas desarrolladas por diferentes comunidades educativas de la región -en torno al juego-, pensadas en fomentar la autonomía, protagonismo y bienestar integral de niñas y niños de la región y el país.

En el bloque de inauguración, el Seremi de Educación (s) de la Región del Maule, Cristian Bonfort, resaltó las actividades desarrolladas permanentemente por Fundación Integra, siempre enfocadas en ver a la persona como un ser íntegro, bientratante y bajo una mirada holística. La autoridad destacó que “tuvimos la oportunidad de trabajar con distintos equipos educativos, de diversas comunas, para compartir experiencias centradas en la gestión que se realiza. Pudimos compartir con gremios, lo que nos parece tremendamente importante. Fomentar la reflexión y el intercambio de prácticas pedagógicas innovadoras”.

Asimismo, la Directora Regional (i) de Fundación Integra, María González Sandoval, destacó que este año es particularmente especial para la institución red a cargo de Salas Cunas y Jardines infantiles, ya que se celebran 35 años de trayectoria acompañando a la primera infancia. En este sentido, González invitó a las comunidades educativas del Maule “a valorar lo que Fundación Integra está haciendo en esta materia, y lo que hacen ellas día a día por jugar con las niñas y niños, para que a través del juego aprendan de manera significativa”.

El tema central de Comparte Educación 2025 fue “Educación transformadora para el desarrollo humano y sostenible: niñas y niños como sujetos de derechos y ciudadanos activos de la sociedad en el centro de la gestión institucional”. Con ello, el foco estuvo puesto en el juego y los avances y desafíos en torno a esta forma de enseñanza/aprendizaje, que promueve el protagonismo de niñas y niños, el respeto a los derechos de la niñez, el cuidado amoroso y la convivencia bientratante.

En este contexto, María Teresa González, Directora de Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule (UCM), Sede Curicó, lideró uno de los bloques más significativos del Comparte Educación 2025. Bajo el nombre: “Si el juego es la respuesta, ¿Cuál es la pregunta?”, la académica desarrolló una serie de dinámicas lúdicas que capturaron el interés de las y los asistentes, quienes disfrutaron y reconectaron a través del juego.

“Entendiendo que jugar es la respuesta, cómo debemos preguntarnos algunas cosas para transformar la educación y potenciar, de esta forma, los aprendizajes de los niños y las niñas, sin perder la esencia de la infancia”, explicó la académica de la UCM.



