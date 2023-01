Social 08-01-2023

Competencia Desafío TP21 premia a sus ganadores en la Región del Maule

- Entre ellos, alumnos del Instituto Comercial de Linares y del Liceo Federico Heise de Parral



El Maule ya cuenta con ganadores de la competencia nacional Desafío TP21, iniciativa que mide conocimientos de alumnos de tercero y cuarto año medio de establecimientos TP en torno a las especialidades de; Programación, Electrónica, Electricidad y Conectividad y Redes.



La actividad es organizada por INACAP Sede Talca, a través del Centro de Desarrollo para la Educación Media (CEDEM).



Tras una ardua competencia, cuatro alumnos de la región fueron distinguidos por su participación. En la categoría Conectividad y Redes, el primer lugar nacional lo obtuvo el alumno Cristopher Salas del Liceo Federico Heise de Parral.



En la categoría de Programación, el alumno del Instituto Comercial de Linares, Andrés Alcayaga, obtuvo el segundo lugar, afirmando que “la verdad no me lo esperaba, ya que estoy recién en tercero medio y me falta adquirir conocimientos, pero de igual manera, haber ganado me satisface y comprueba que he aprendido bastante bien y que mi liceo me ha entregado muy buenas bases”.



A su vez, en la categoría Electricidad, la alumna Sofía Gajardo fue reconocida como mejor competidora, y el estudiante Tomás Silva logró el tercer lugar del certamen, ambos del Liceo de Pelarco. En tanto, el semifinalista de la Fase 3, de la especialidad Electricidad fue el estudiante Diego Prieto del Colegio Salesianos Talca.





La coordinadora de CEDEM, INACAP Sede Talca, Jissel Iturriaga, agradeció la participación de los establecimientos educacionales y felicitó a los ganadores “estamos muy contentos, es un reconocimiento a la especialidad y es un gran mérito de los ganadores, quienes compitieron con estudiantes a lo largo del país.