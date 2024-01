Crónica 30-01-2024

Comunicado del Colegio Médico Regional del Maule sobre Grave Situación en el Hospital Regional de Talca

Como directivos del Colegio Médico Regional del Maule, expresamos nuestra consternación y profundo pesar por el grave accidente sufrido por dos hermanos en San Clemente, quienes, lamentablemente, no recibieron la atención adecuada en el Hospital Regional de Talca (HRT) debido a la falta de especialistas de turno.

Tanto la directiva anterior como la actual del Colegio Médico Regional del Maule se ha reunido en varias ocasiones con la dirección del SSMaule, los directivos del HRT y la urgencia del hospital, advirtiendo sobre la gravedad y el riesgo de no contar con especialistas de turno. A pesar de nuestros esfuerzos y advertencias, no se tomaron las medidas pertinentes, lo que resultó en la trágica situación de este sábado, donde dos niños de 8 años en estado crítico no pudieron recibir la atención necesaria.

Nos duele ver cómo los padres hicieron todo lo posible por una atención especializada y oportuna, y la falta de especialistas impidió que se lograra. Esta situación no es exclusiva del Hospital de Talca; la carencia de especialistas también afecta a otros hospitales de alta complejidad en el Maule, con el consiguiente riesgo.

Hacemos un llamado urgente a la autoridad sanitaria para que resuelva esta situación de inmediato, implementando los mecanismos administrativos necesarios para prevenir que tragedias como estas se repitan. La vida y la salud de la población no deben depender, de la falta de especialistas de turno.

Adicionalmente, queremos destacar que siempre ha existido la disposición por parte del equipo médico para realizar la cobertura de los turnos, sin embargo, obstáculos administrativos actuales lo impiden. En este sentido, solicitamos una investigación formal y que se tomen medidas contra quienes resulten responsables, incluida la salida inmediata del director del hospital y de las jefaturas que correspondan.

Por otro lado, expresamos nuestro apoyo al equipo de Neurocirugía, reconociendo las dificultades a las que se enfrentan debido a la falta de especialistas y condiciones laborales y administrativas desafiantes.

Instamos a la comunidad a estar alerta y a unirse a nuestro llamado para que se tomen las medidas necesarias y se garantice una atención médica oportuna y especializada en todos los hospitales de la región.

Atte. Consejo Regional, Colegio Médico del Maule.