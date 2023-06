Social 25-06-2023

Comunicado Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Maule



A raíz de informaciones vertidas en redes sociales y comunicados de prensa sobre la Secretaría

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, y el SEREMI Rodrigo

Hernández Fernández, se hace necesario declarar lo siguiente:



1. Se ha intentado relacionar a esta Secretaría Regional con la situación de la Región de

Antofagasta y los convenios suscritos con la Fundación denominada “Democracia Viva”,

cuestión que resulta total y absolutamente falsa. En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de

la Región del Maule no existen contratos ni vínculo alguno con dicha institución.

2. Por otro lado, respecto de la Fundación Urbanismo Social –entidad existente desde el año

2009-, resulta imperativo señalar que el SEREMI de Vivienda y Urbanismo jamás fue parte de

su directorio, ni socio. El único vínculo existente fue ser trabajador en dicha organización,

relación que terminó al ser designado como Seremi de la Región del Maule.

3. Con respecto al proceso de licitación referido a esta Secretaría Regional Ministerial, se debe

indicar que el año 2022 se publicó un proceso de licitación para la contratación de servicios de

participación ciudadana en la que postuló la Fundación Urbanismo Social. Al conocer dicha

circunstancia, el Seremi no sólo cumplió con el deber de abstención previsto en el artículo 12

de la Ley 19.880, sino que, más allá de la obligación legal, la autoridad resolvió de manera

voluntaria declararse expresamente inhábil de conocer cualquier acto o fase administrativa

que tuviese vinculación con la evaluación, selección, constitución de comisión técnica,

contratación, o cualquiera otro acto administrativo asociado a la selección de ofertas en dicha

instancia. Lo anterior, comunicado debidamente a través del Ordinario N° 1087 de 30 de

septiembre de 2022. Dicho proceso licitatorio tuvo estricto control tanto legal como material

y ético: la inhabilidad no sólo se declaró para garantizar el cumplimiento de normas de

probidad, sino, además, para asegurar la imparcialidad de la Institución en la evaluación de las

ofertas.

4. Respecto de la contratación de la fundación en asentamientos precarios, es menester

señalar que el protocolo vigente en la materia es el Manual de Procedimientos de Asignación

y Transferencia de Recursos del Programa de Campamentos; resolución exenta N° 8829 de 13

de noviembre de 2015, que señala que el mecanismo de contratación es el de convenio de

transferencia de recursos. Dicho proceso está reglado y definido con anterioridad, e indica que

la selección de las entidades responde exclusivamente a un análisis técnico de los equipos de

campamentos de Serviu, y de campamentos de nivel central, donde la única participación de

la Seremi es la suscripción final del convenio. Y en esta circunstancia, el Secretario Regional

Ministerial volvió a cumplir con su deber legal, y aún más, volvió a superar el estándar de la

norma, declarándose voluntariamente inhábil para evitar cualquier vinculación con la entidad

seleccionada.

5. En ninguno de los casos ha existido participación alguna del SEREMI de Vivienda y

Urbanismo, y en la suscripción específica de actos administrativos, se ha aplicado la

subrogancia establecida por la normativa vigente; esto es, la Jefatura de Departamento de

Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento, y la Jefatura de Departamento de Desarrollo

Urbano e Infraestructura, ambos funcionarios de destacada trayectoria profesional,

designados tras ganar concursos de Alta Dirección Pública el 4 de marzo de 2022, y el 12 de

Octubre de 2021, respectivamente.

6. En definitiva, resulta imperativo señalar enfática y tajantemente que los procesos de

contratación en el MINVU Maule se han realizado bajo un estricto control jurídico y más aún,

ético. Es por ello que es inaceptable tratar de manera irrespetuosa y derechamente injuriosa

con información falsa o tergiversada, a profesionales de nuestro servicio que continuamente

aseguran el más alto nivel de probidad y garantía de aseguramiento de la fe pública.

7. Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo Regional queremos entregar una señal clara

hacia la ciudadanía del Maule, reafirmando nuestro compromiso institucional y de nuestras

autoridades regionales para avanzar en la Implementación del Plan de Emergencia

Habitacional y el Plan de Ciudades Justas