Social 25-11-2023

Comunicadores de la región del Maule se congregaron en la UCM en torno a la inteligencia artificial

- El primer seminario de Comunicación Corporativa del Maule abordó la inteligencia artificial y cómo utilizar los algoritmos a su favor.

Con masiva asistencia se desarrolló el primer seminario de Comunicación Corporativa organizado por la Dirección de Comunicaciones (DIRCOM) de la Universidad Católica del Maule (UCM), el cual llevó el título: “Hablar a través de máquinas ¿Cómo usar los algoritmos de la inteligencia artificial (IA) a nuestro favor?”, el cual contó con la ponencia de la directora general de comunicaciones de la Universidad de Concepción (Udec), Dra. Tabita Morenos y del académico de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Eduardo Arriagada.

En el inicio del evento, que congregó a periodistas y comunicadores de la región, el rector del plantel universitario, Dr. Claudio Rojas Miño, felicitó a la DIRCOM por “ayudarnos a reflexionar sobre estos tópicos tan presentes en nuestra vida” y analizó la temática principal.

“Tenemos que contribuir en qué tipo de capacidades, habilidades y competencias nuevas son las que vamos a tener que generar para poder tener estas herramientas a nuestro favor ¿Cómo hacer que la inteligencia artificial ayude a las enfermeras a poder atender a sus pacientes de una mejor forma?, que ayude a los profesores generar mejores procesos de aprendizaje (…) Sin duda que esos potenciales están, a veces no los vislumbramos bien y creo que es ahí donde tenemos que tener la claridad necesaria para tener estas herramientas a nuestro favor”, señaló el Dr. Rojas.

En tanto, la directora de DIRCOM UCM, Orietta Dennett destacó que la comunicación corporativa ha tomado gran relevancia durante los últimos años, incorporando a la forma en que nos comunicamos distintas herramientas como redes sociales, medios digitales y la IA.

“La preparación del comunicador corporativo va en poder afrontar estos cambios y poder utilizar herramientas a nuestro favor, no en nuestra contra. Ósea no demonizar la inteligencia artificial y los algoritmos, sino que aprender a entenderlos, generar estrategias y poder posicionar a nuestras instituciones en este gran mundo de mucha información”, sostuvo.

“Como hay tanta información dando vueltas, además de fake news y distintas corrientes de pensamientos, las instituciones cobran un rol fundamental, nosotros entregamos a través de la comunicación nuestros valores, nuestra esencia y eso da credibilidad y confiabilidad a la comunidad, especialmente en las universidades”, complementó Dennett.

PONENCIAS

El seminario de comunicación corporativa contó dos ponencias por parte de experimentados comunicadores. La primera estuvo a cargo de la directora general de comunicaciones Udec, Dra. Tabita Moreno, quien es su exposición titulada “Algoritmos e IA ¿Amenaza u oportunidad?”, habló sobre los desafíos que trae la inteligencia artificial para la comunicación y cómo transformarla en un aleado de las instituciones.

“La comunicación es esencial para el ser humano, y por lo mismo yo nunca he creído en esto de que una nueva tecnología nos va a dejar obsoletos, porque es necesario comunicarnos y la tecnología sólo es un medio que nos permite y nos facilita distintas formas de comunicarnos, y en este caso la inteligencia artificial es un recurso potentísimo que podemos utilizar para tomar mejores decisiones y para mejorar nuestra comunicación con los distintos tipos de usuarios a los que queramos llegar”, indicó.

De igual forma, hizo hincapié en la importancia del seminario para la región del Maule, “porque reúne a profesionales de las comunicaciones de distintos ámbitos, de la empresa privada, pero también del área de comunicaciones en las universidades, y eso significa muchísimo para el trabajo en conjunto, para coordinar ideas y para trabajar en conjunto en distintas iniciativas que podamos tener cada uno de los equipos”, añadió.

La segunda ponencia estuvo a cargo del académico de la Facultad de Comunicaciones de la PUC, Eduardo Arriagada, quien presentó su libro “Hiperconectados, cómo comunicar en el siglo XXI” y entregó herramientas para construir estrategias comunicacionales en redes sociales.

“Es un libro que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, pero sobre todo tiene mucho que ver con la necesidad que tenemos las personas en términos de compartir un sueño o buscar alguna causa para aprovechar estos espacios sociales”, reveló Arriagada.