Social 06-08-2023

Comunidad reflexionará sobre el valor de la democracia y las consecuencias sociales de la dictadura

- UCM prepara para este martes 8 de agosto una nueva fecha del ciclo Pensar de Golpe, en el que estará presente Manuel Canales, autor del libro sobre el Estallido Social: La pregunta de octubre.

Una nueva invitación a reflexionar es la que está realizando la Universidad Católica del Maule (UCM) con su ciclo “Pensar de Golpe”, una instancia creada en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile, y que pretende abrir espacios para que la comunidad en general pueda reconocerse en su historia y proteger el necesario espíritu democrático.

Con esta inspiración se creó un trabajo colaborativo entre la Dirección General de Vinculación con el Medio y la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, consistente en una serie de actividades, conferencias, coloquios académicos y testimoniales, muestras cinematográficas y museográficas que apuntan a enriquecer un debate que se está dando en el país.

En esta oportunidad “Pensar de Golpe”, invita a participar este martes 8 de agosto a dos actividades a realizarse en el Centro de Extensión de la UCM en Talca (3 Norte 650).

La primera de ellas (11:30 horas) es un panel de conversación llamado “Dictadura y Neoliberalismo” y donde habrá una economista, un matemático y un filósofo.

Mientras que la segunda (15:00 horas) es una conferencia del Sociólogo Manuel Canales, quien es muy reconocido por sus trabajos en el área de los estudios sobre exclusión y vulnerabilidad.

“Escribió el que es, con mucha distancia, el mejor libro sobre el Estallido Social de octubre: La pregunta de Octubre (2022). En éste analiza con detalle el modelo neoliberal en el que fuimos entrenados y en cómo, finalmente, el sistema logra configurar un cierto tipo de racionalidad que nos enseñó a transar y mercadear (como él mismo señala), dejando atrás lo común, lo colectivo, en fin, el vínculo”, explicó el académico de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, Dr. Javier Agüero Águila, sobre el invitado, agregando que “es un gran honor tenerlo en nuestra región y universidad”.

El objetivo de ambas instancias, tal como lo explicó “se inserta dentro de nuestro ciclo que hemos llamado “Pensar de Golpe”, el mismo que ha sido la forma en que nuestra Universidad Católica del Maule ha querido conmemorar estos 50 años de la peor tragedia de este país. Dictadura y Neoliberalismo porque efectivamente en 1973 no solamente se inaugura un régimen de terror, sino que al mismo tiempo organiza el ecosistema para que un sistema económico y social completo, de la mano de tecnócratas y militares, se implantara en nuestro país con la furia siempre enajenada de las tiranías”, sostuvo.

No olvidar

El académico Dr. Javier Agüero Águila hace también una invitación a participar en esta instancia y otras similares, ya que tal como lo indicó “son oportunidades únicas que rara vez se dan en nuestra región. Es, además, un momento para con-memorar, es decir, memorizar en conjunto y no olvidar, sobre todo no olvidar. En tiempos en el que el autoritarismo lleva la delantera y tenemos una sociedad que demanda control y vigilancia, pues bien vale pensar e insistir en lo que nos ocurrió como país y en la grieta que se niega cerrar, justamente, porque no vimos venir lo que se incubaba en una sociedad que se fracturaba”, sostuvo.

El cierre de “Pensar de Golpe”, está planificado para el 8 de septiembre (también en el Centro de Extensión UCM) en lo que será una jornada de reflexión con un coloquio en el que confirmaron su asistencia, destacados panelistas como: Tomás Moulián, Cecilia Sánchez, Alfredo Joignant y Alfredo Jocelyn-Holt.