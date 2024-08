Social 15-08-2024

Comunidades de 11 regiones de Chile construyeron 51 grifos con basura plástica de un solo uso



• La campaña contó con la participación de 400 personas de organizaciones urbanas, costeras y rurales, municipios, colegios, universidades, organizaciones de personas en situación de discapacidad y una comunidad de mujeres privadas de libertad.



Lo prometido es deuda. Hace un mes, la Coalición Supera el Plástico anunció el inicio de la campaña "Proyecto Grifo" en Chile, una iniciativa para generar conciencia colectiva sobre plásticos de un solo uso en Chile, que en este caso representa el 48% de la producción total del país, y el daño ambiental que genera. La idea nace del artista canadiense Ben von Wong, quien impulsa el "artivismo" local, una tendencia que une arte y activismo social, para llamar la atención en espacios comunes y modificar los hábitos de consumo. Hoy se estrenan 51 grifos en 11 regiones de todo Chile.

La celebración del hito y la revelación de los grifos a nivel nacional quedó ensombrecida por la aprobación del proyecto ley para aplazar la implementación de la ley de Plástico de Un Solo Uso (PUSU). La ley fue aprobada en forma unánime en 2021 por la misma cámara de diputado que ahora votó para aplazarla hasta 2026, y tiene como objetivo principal la reducción de este tipo de basura. Uno de los argumentos principales para esta decisión fue el atraso de la publicación del reglamento por parte del Ministerio de Medio Ambiente por más de 18 meses, pero también el fuerte lobby que se hizo desde el gremio gastronómico y sus empresas socias, siguiendo estrategias similares a las que ocuparon para derribar una ley para regular este tipo de productos de un solo uso en Europa.

Mark Minneboo, líder de la campaña Grifo en Chile, director ejecutivo de Plastic Oceans y miembro de la Coalición Supera el Plástico, señaló: “Es muy lamentable que al mismo momento que organizaciones en todo el territorio nacional se estaban organizando para celebrar la ley PUSU y el gran impacto positivo que esta va a tener, se votó para aplazar su implementación. Este retroceso significa que vamos a seguir enviando más de 34.500 toneladas de productos desechables que la industria gastronómica destina a vertederos y al medio ambiente. Parece que aún no se entiende la emergencia global que estamos viviendo producto de la contaminación por plástico".

Y continúa: “Más allá de lo anterior, no queremos que este maravilloso proyecto quede manchado por este aplazamiento. Ha sido realmente fantástica la respuesta de organizaciones al llamado que hicimos hace un mes atrás. Recibimos inscripciones de 11 regiones; incluyendo ONG´s, jardines infantiles, universidades, municipalidades, comités ambientales, hasta un complejo penitenciario se sumó. Esto demuestra que el arte es algo que inspira y unifica a la gente y es capaz de comunicar un mensaje medioambiental muy potente. Cuando dicen que la gente no está dispuesta a hacer cambios y que está muy cómodo, este proyecto demuestra lo contrario, dejando en evidencia que las personas están dispuestas a organizarse para tomar acción contra esta crisis de contaminación global”.