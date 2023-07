Agricultura 19-07-2023

Con $3.000 millones cuenta el Maule para rehabilitar canales de riego a través de CNR



• Seremi de Agricultura y Coordinador Zonal de la Comisión Nacional de Riego (CNR) lanzaron en Rauco el concurso especial que permitirá a las organizaciones de regantes realizar obras de emergencia para que se pueda regar en primavera. Autoridades señalaron que esta es una de las prioridades del sector.

Con un grupo de agricultores de Rauco damnificados por los temporales de junio que recibieron la ayuda temprana en alimentación animal por parte de INDAP, la Seremi de Agricultura, Ana Muñoz y el Coordinador Zonal de la Comisión Nacional de Rigo (CNR) Claudio Cortés, lanzaron el concurso especial de la Ley de fomento al riego destinado a rehabilitar canales de riego.

“Quisimos anunciar en terreno, con el coordinador zonal CNR, que ya están las bases del concurso especial para obras menores que va a permitir a las organizaciones de usuarios de agua despejar sus canales y hacer las reparaciones urgentes que permitan que se pueda regar en primavera” señaló la Seremi.

Agregó que esta es una prioridad para el ministerio de Agricultura y llamó a los agricultores a informarse con sus organizaciones de regantes: “Necesitamos que los agricultores se pongan de acuerdo con sus comunidades y sus asociaciones para postular a este concurso porque además de paliar el daño productivo en los predios, tenemos con urgencia que reponer los sistemas de riego. Esto es tan importante como reparar caminos y puentes. Si no garantizamos que corra el agua, no podremos desarrollar el plan de rehabilitación productiva, así que esta es una de nuestras prioridades”, indicó Ana Muñoz.

OBRAS DE EMERGENCIA

El coordinador zonal de CNR, Claudio Cortés, informó que este concurso corresponde al N°33-2023 especial del calendario de concursos de la Ley de fomento al riego, para obras menores, y abarca dos regiones. “El concurso cuenta con 5.000 millones de pesos para las regiones del Maule y O’Higgins de los cuales 3.000 millones son para el Maule. Las carpetas de proyectos se pueden presentar hasta el 1 de agosto y las obras a financiar son todas aquellas que permitan desembancar los canales y dejarlos operativos para que puedan circular el agua cuando comience la temporada de riego”.

“Es importante que tengan presente que estas son obras de emergencia, no son arreglos definitivos porque la prioridad es que puedan tener riego a partir de septiembre. También es fundamental que estén catastrados por nosotros, es por eso que llevamos varias semanas trabajando en terreno con las organizaciones de regantes para identificar sus puntos críticos” señaló Claudio Cortés, por lo que llamó a acercarse a CNR si no han llenado la ficha de afectación extrapredial.