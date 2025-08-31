Nacional 31-08-2025

Con 90% de avance, Teleférico Pío Nono vive fase de pruebas y obliga a trasladar acueducto

En pocos meses, el cerro San Cristóbal, referente urbano de Santiago, sumará un nuevo hito: el Teleférico Pío Nono, un proyecto que busca cambiar la forma en que santiaguinos y turistas recorren el Parque Metropolitano, que recibe más de 7,5 millones de visitantes cada año. El sistema conectará el Zoológico Nacional con la cima mediante un trazado de un kilómetro y tres estaciones que ya comienzan a tomar forma. Según datos del Serviu, las faenas cuentan con 90% de avance y concluirán en diciembre. Con motivo de estas obras, Aguas Andinas anunció un corte de agua programado que se extenderá por 36 horas, desde las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7, que afectará a vecinos de Independencia, Recoleta, Conchalí, Renca, Providencia y Santiago.

