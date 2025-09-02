Deportes 02-09-2025

Con arbitraje paupérrimo: Albirrojos estuvieron a punto de obtener la victoria en Osorno pero les empataron en los descuentos

- Equipo tuvo que soportar la expulsión de José Molina en el primer tiempo

Hemos visto partidos en los cuales los principales protagonistas no son los jugadores, al contrario, son los árbitros . Por eso se puede entender que ningún juez de esta categoría este dirigiendo en el mundial de fútbol sub 20 . Osorno no fue la excepción con un deplorable arbitraje que literalmente condiciona el partido . Una expulsión sin justificación de José Molina y luego perdona al jugador Abarca del cuadro osornino, que prácticamente jugo gratis gran parte del encuentro, porque se merecía la segunda amarilla , tras un codazo a Duma .

Un partido que en los primeros minutos fue con ocasiones en ambas porterías, hasta que llegó la jugada polémica del partido , cuando se cumplían los 13 minutos , un centro de Felipe Orellana y el balón da en el brazo de Diego Pereira, pero el juez Sarabia no dudó y sancionó el primer penal para Osorno . Frente al balón el polaco Diego Bielkiewicz y estuvo soberbio Celso Catillo , el portero de Linares para evitar la apertura del marcador . Tras cartón seguido , después de un tiro de esquina, vendría un centro de Gustavo Castro , donde Benjamín Sarabia se equivocó rotundamente porque marcó el segundo penal para Osorno , que no existió , porque fue limpio el despeje y en ningún momento hay una falta , es más, ambos compañeros de Osorno , chocaron . El criterio no fue bien aplicado y más encima la expulsión de José Molina, injustificada condicionando de inmediato al equipo albirrojo, dejando con 10 elementos a los linarenses . Una equivocación rotunda de Sarabia . Mientras se esperaba la ejecución del “regalo” del pito , fue expulsado el técnico Rodrigo “Kalule” Meléndez . Ahora si Bielkiewicz se tomó revancha y anotó el tanto para los osorninos .

Pero , como diría , el recodado Julio Martínez , “justicia divina” , a los 55 minutos un pase en profundidad de Joaquín Aros , un pivoteo , centro de David Tati , cabezazo de Duma , balón que da en el travesaño y aparece José Palma para decretar la igualdad en el epílogo del primer tiempo . Un merecido premio a pesar de las adversidades que tuvo el equipo del “Kalule”.

En el segundo tiempo , los últimos minutos fueron apasionantes , incluso los linarenses con 10 hombres lo estaban ganando hasta los 90 minutos. En los 88’ un tiro libre de Gama y tras un centro , la mano clarita de Abarca y se cobra el penal a favor de Deportes Linares . Cara a cara el portero Diego Matamala y Cristian Duma , quien, con sus saltitos , liquida a favor de los “toros” de Linares , lo que provocó la alegría de los hinchas del Depo , que llegaron al Rubén Marcos Peralta . Pero , el balde agua fría vino en un tiro de esquina , cuando se cumplían los 93 minutos , a través de un perfecto cabezazo de Abarca , quien celebro la paridad para Osorno .

Destacar la entrega , la garra de los jugadores de Deportes Linares , que fueron verdaderos gladiadores que debieron luchar contra todos . Un empate con un sabor amargo , porque el Depo lo tenía en el bolsillo , aunque con un arbitraje paupérrimo , nada se pudo hacer .

Por eso, más que nunca hay que seguir apoyando a los albirrojos que luchan con garra y corazón por la camiseta . El próximo encuentro está programado para el 14 de septiembre a las 17:30 horas en la fortaleza del Tucapel Bustamante Lastra ante General Velásquez .

Este fin de semana se disputaran los partidos pendientes de la fech , para completar la jornada que supo de dos encuentros solamente Osorno 2 – Linares 2 y Melipilla 1 – Ovalle 0 .

Con el empate conseguido en Osorno , Deportes Linares alcanzó a Provincial Ovalle , sumando 32 unidades a tres de Puerto Montt , debe jugar en calidad de forastero ante General Velásquez .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo



