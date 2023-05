Nacional 11-05-2023

Con críticas divididas y éxito en sintonía: así fue el estreno de "Como la vida misma"

"Como la vida misma" debutó el martes por las pantallas de Mega, sucediendo a "La ley de Baltazar" en el horario de la tarde y duplicando el rating de su competencia.

La teleserie, protagonizada por Sigrid Alegría y Diego Muñoz, cuenta la historia de "Soledad García" y "Alonso Valdés", unos desconocidos que comienzan a salir luego de hacer match en una app de citas. Tanto "Sole" como "Alonso" son padres solteros y mantienen una complicada relación con sus respectivas exparejas, el despreocupado "Marco" (Andrés Velasco) y la trabajólica "Octavia" (Ingrid Cruz), debiendo cargar solos con la mayor parte de las responsabilidades de sus hijos.

En el primer episodio, los protagonistas tuvieron su primer encuentro en un café, programando una segunda cita para el día siguiente, aunque esta no salió como esperaban ya que "Sole" debió acudir a un recinto asistencial con "Damián" (Bastián Hidalgo), su hijo menor, mientras que "Alonso" debió consolar al pequeño "Benjamín" (Alexander Tobar) luego de ser plantado, otra vez por su madre. Sin embargo, el protagonista se las ingenió para hacer llegar una hamburguesa a la clínica donde la mujer se encontraba, llevando a cabo la cita por videollamada.

Según información entregada por la estación televisiva del Grupo Bethia, la nueva apuesta dramática debutó con un un rating promedio de 19.6 unidades y peak de 23.1, liderando la sintonía entre las 20:33 horas y las 21:32 horas.

No obstante, los televidentes no estuvieron del todo conformes con este nuevo estreno, ya que lanzaron fuertes críticas al canal tras cortar de forma abrupta una emotiva escena de "La ley de Baltazar", donde el fallecido protagonista se dirigía a sus hijos en unos vídeos que grabó antes de su repentino deceso.

"Me sentí cuando uno está escuchando Spotify sin pago... con toda la música corta vena dramatismo puro y aparece el comercial que corta la inspiración", "ningún respeto por los televidentes", "por último se hubieran ido a comerciales un chiste", "harto mal timing para poner la teleserie nueva justo después de un momento tan emotivo", fueron algunos de los reclamos de los seguidores de la teleserie en redes sociales.