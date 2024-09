Deportes 01-09-2024

Con cuatro bajas: Albirrojos con la obligación de ganar al General en su propio reducto

- Partido se disputará esta tarde desde las 15:00 horas en el estadio Augusto Rodríguez

Otra prueba de fuego tendrá esta jornada el cuadro de Deportes Linares . El objetivo principal es ganar al equipo de General Velásquez para escapar de la zona del descenso . Una tarea que no parece tan fácil , más aún porque los dirigidos por el “Kalule” , están pasando por una mala racha, donde suman 4 partidos al hilo sin conseguir una victoria.

Cuatro son las bajas que tendrá el Depo. Dos por lesión, Sebastián Peñaloza y Yonathan Suazo, y dos por acumulación de cartulinas amarillas: Flavio Rojas y el siete pulmones Felipe Escobar . Pero , no todo es negativo , puesto que están con el alta médica los jugadores Sebastián Zúñiga , Carlos Soza y Maximiliano Cerato.

LA PREVIA

En su último diálogo en la semana con la prensa linarense , Rodrigo “Kalule” Meléndez indicó que “estamos demasiado necesitados de puntos, por la situación en la que nos encontramos . Hemos trabajado bien , como lo hacemos siempre , esperamos estar a la altura y hacer un buen partido que nos permita estar firme en estos últimos encuentros. Siempre con mis jugadores hacemos un análisis post partido de las situaciones puntuales que lamentablemente nos han jugado en contra. Un ejemplo, en el partido frente a Concón National nos creamos muchas ocasiones , fuimos más profundos , pero no pudimos concretar y ellos llegaron tres veces y te convirtieron dos , cerrando el partido . Y eso es no estar concentrados en el momento . Debemos estar más despiertos en los 90 minutos . Nosotros tenemos que tener la convicción de que si vamos perdiendo hay que dar vuelta el resultado . Hacemos todo el desgaste en el partido , pero no nos estamos quedando con nada y eso hay que corregirlo”.

Este es el primer partido de los dos que los albirrojos juegan en calidad de forasteros . El cuadro “verde” está en la sexta ubicación con 29 unidades , con 20 partidos jugados , donde registra 8 triunfos , 5 empates y 7 derrotas . Vienen de caer ante Provincial Ovalle . La última alineación que presentó el técnico César Bustamante fue con : Brandon Obregón; Luis Torres (87’ Juan Tobar), Matías Quiroz, Kevin Serrano, Diego Pereira Fuentes; Cristóbal Arriaza (68’ Matías Fredes), Juan Pablo Carrasco, Jorge Pávez, Gabriel Castillo; Benjamín Campos (68’ Lucas Fierro), Cristián Valenzuela (87’ Marcelo Carvajal), donde fue expulsado el jugador Jorge Pavez .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo