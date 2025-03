Deportes 25-03-2025

Con el colista: Albirrojos esperan sumar sus primeros tres puntos de local en el Tucapel Bustamante Lastra

- Partido está programado para este sábado a las 18:00 horas

Los dirigidos por “Kalule” Meléndez no saben de triunfos en su feudo . Su último partido de local fue con Real San Joaquín , donde le empataron en los descuentos y quedó ese sabor amargo de que se pudo haber sumado los tres puntos . Pero , eso ya es pasado, ahora estará al frente uno de los colistas del torneo que logró su ascenso en el año recién pasado , pero que está debilitado en el profesionalismo .. Los resultados no los han acompañado, puesto que suman dos derrotas en calidad de visitantes ante Puerto Montt por 4 a 0 y Trasandino por 3 a 1 .

El equipo , como dice su historia, de poderosos hechiceros , explica por qué su nombre y donde en su escudo aparece una nigromántica volando sobre una escoba , tiene entre sus refuerzos nada menos que a uno de los jugadores que más mojó la camiseta y se entregó por completo el año pasado en el Depo , hablamos de Felipe “pipe” Escobar , el regalón de la hinchada linarense , que todavía se cuestiona porque lo dejaron partir . Lo único que esperamos es que no se de la regla del ex que siempre perfora redes .

El cuadro linarense volvió ayer por la tarde a los entrenamientos y comienza a mentalizarse en Brujas de Salamanca . Lo positivo, como lo señaló el estratega linarense es que podrá contar con dos jugadores en cada puesto , lo que sin duda se transformara en una linda disputa por la titularidad en los entrenamientos.

El único que está trabajando separado del plantel es Joaquín Aros , por un hematoma en su brazo y espera llegar para el duelo del sábado desde las 18:00 horas , ante Brujas de Salamanca ,





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo