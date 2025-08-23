Social 23-08-2025

Con esquinazo SENAMA Maule junto a personas mayores lanzan el Campeonato regional de cueca 2025

El Campeonato Regional de Cueca del Adulto Mayor se realizará en la Comuna de Teno el próximo 27 de agosto en el gimnasio municipal.



Con el objetivo de rescatar y poner en valor nuestras tradiciones, así como promover la participación activa y el bienestar de las personas mayores, se dio inicio oficialmente al Campeonato Regional de Cueca del Adulto Mayor 2025, instancia que reunirá a representantes de las comunas representantes de las cuatro provincias.

La pareja que se asigne el primer lugar será quien represente al Maule el próximo 6 y 7 de septiembre en el Campeonato Nacional de Cueca que se realizará en la comuna de Tomé.



Como es tradicional este campeonato se efectúa cada año en distintas comunas, el último año correspondió a la comuna de Linares, donde se reunieron más de 800 personas mayores de toda la región, que con sus barras apoyaron a sus representantes, una verdadera fiesta, anticipando el 18 de septiembre y la llegada de la primavera.





El coordinador regional de SENAMA Maule, Ignacio Salas señaló que “como todos los años Senama Maule se hace parte del campeonato regional de cueca del adulto mayor, y este año la sede será la comuna de Teno que va a recibir a todas las personas mayores de la región a quienes agradecemos su buena disposición y entusiasmo en la realización de este importante campeonato, que se realizara el 27 de agosto desde las 14.30 horas en el gimnasio municipal, además que durante las jornadas clasificatorias, las parejas de personas mayores demostraron su talento, destreza y pasión por la cueca, avanzando hacia la gran final regional, en la que se seleccionará a los representantes que competirán en el campeonato nacional. Este campeonato es más que una competencia, es una fiesta de la chilenidad y un homenaje al entusiasmo y la vitalidad de las personas mayores”.

