Social 10-10-2024

Con éxito se presentó en Linares la obra “No me deje hablando solo”

Con un lleno total en el Teatro Municipal, se presentó en Linares la obra “No me deje hablando solo”, protagonizada por destacadas figuras de la escena nacional como Jaime Vadell, Héctor Noguera y Coca Guazzini.



Una comedia sobre el amor y la amistad en la tercera edad, bajo la dirección de Rodrigo Bastidas. ¿Cómo poder sobrellevar un matrimonio por más de cincuenta años en los tiempos que corren? ¿Es posible aguantar durante tanto tiempo sin asesinarse en el intento? Son algunas de las preguntas que su escritor y director, Rodrigo Bastidas, invita a reflexionar en las mentes de sus espectadores.

A grandes rasgos, la obra narra la vida del matrimonio de Javier (Jaime Vadell) y Ana (Coca Guazzini) que, si bien funciona, ella siente que se ha postergado toda la vida por su marido, que no ha hecho nada más que seguirlo y que él, simplemente, “no la ve”. El hombre, feliz disfrutando de su jubilación, asegura no entender la frustración de su pareja, un problema que busca comprender con la ayuda de su amigo Pepe (Héctor Noguera); junto a eso Sara, hija de la pareja y pilar fundamental en la vida de su papá, y Raúl, su amigo, el quiosquero cómplice.

El público linarense premió con una ovación la presentación de esta comedia que transita entre la reflexión, el drama y el humor.