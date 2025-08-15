Agricultura 15-08-2025

Con exitosa feria apícola el Maule celebró el Día de la Miel

Masivo marco de visitantes, gran participación en la cata de mieles, presentación novedosa e impecable y muchas ventas, son parte del positivo balance que dejó la décima Feria Apícola del Maule realizada en la plaza de Armas de Talca.

Hugo Navarro, secretario de la Mesa Apícola del Maule destacó que la tradicional exposición se realiza en el marco del Día de la Miel: “Nos permite tener un contacto directo entre los apicultores y la ciudadanía, estamos celebrando con esto el día de la miel, esta maravilla de la naturaleza, este superalimento, así es que más contentos no podemos estar, todos muy felices”.

La feria es organizada por la Mesa Apícola del Maule entidad público-privada presidida por la seremi de Agricultura, Claudia Ramos, quien agradeció la confianza de los apicultores y el apoyo de todas las instituciones colaboradoras como Indap, Corfo, PTI Apícola Maule y CFT San Agustín: “Hoy día nos encontramos en la décima feria apícola que por primera vez la separamos del seminario técnico, tenemos 20 stands con productores con una gran muestra de miel y subproductos para que la comunidad pueda abastecerse y conozca todo lo que estamos haciendo respecto de los apicultores del Maule”, indicó.

En ese sentido, la directora regional (S) de INDAP, Cristina Briones, resaltó esta iniciativa como parte de las acciones del Gobierno para apoyar a los apicultores: “esta es una de las instancias que nosotros apoyamos como un circuito corto de comercialización, para que nuestros usuarios puedan hacer visibles sus productos y llevarlos a las mesas de la ciudadanía”.

Igualmente, la directora regional de Corfo, Sara Ramírez, señaló que como institución están apoyando el desarrollo y competitividad del rubro: “muchos de los expositores de esta feria pertenecen al programa territorial integrado, PTI Maule Apícola, que ha permitido articular a productores en torno a una estrategia común que promueve la diversificación, calidad y comercialización de sus productos con identidad regional”, expresó.

Varios liceos y colegios participaron de las visitas guiadas, donde los apicultores conversaron con los estudiantes sobre los cuidados de la colmena y los beneficios de la miel. Asimismo, más de 200 personas votaron por la miel de su preferencia entre las distintas opciones presentadas para degustar, todas típicas de los territorios maulinos de cordillera a costa.



