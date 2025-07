Deportes 12-07-2025

Con fútbol finaliza la semana Deportes Linares enfrentando al Vial, un viejo conocido

- Partido está fijado para esta tarde desde las 18:00 horas

Los dirigentes de la Corporación esperan una gran asistencia al estadio . En los próximos días deben cumplir con los objetivos de pago de cotizaciones y los sueldos . Una tarea que no es para nada fácil , más aún con el nulo apoyo económico de la SA. Es por esta razón que todas las esperanzas están cifradas en el duelo ante el almirante Arturo Fernández Vial .

Mientras en lo futbolístico el plantel trabajó en la semana en la cancha de Alianza ,debido a que están reparando las canchas del polideportivo de la calle Rengo , por el intenso trajín que ha tenido la cancha principal Luis “Mariscal” Pacheco .

Fue el técnico Rodrigo “Kalule “ Meléndez , quien en su habitual diálogo de la semana , dijo que “agradecemos al Club Deportivo Alianza, por habernos facilitado sus instalaciones , una cancha muy buena que nos ha permitido realizar un buen trabajo. Como todos saben que se está mejorando la cancha número 1 del estadio porque literalmente no ha parado , por eso realizamos nuestra practica aquí, creo que cada micro ciclo ha sido muy positivo, donde los muchachos han respondido bien . Queremos llegar bien al partido con San Antonio Unido , que es adonde estamos apuntando el próximo sábado 19 de julio desde las 15:00 horas . En la semana se incorporó nuestro primer refuerzo Cristóbal Díaz , que es un buen jugador , lo tuve en Iberia , donde fue un goleador . Lo más importante que se ha integrado excelente al grupo que tiene una calidad humana tremenda . La idea es que nos pueda aportar y tendremos una competencia interna bastante buena. Creemos que el partido de esta tarde nos aportará mucho , a pesar de no estar en competencia es un equipo que se ha mantenido entrenando y con jugadores experimentados, por eso será un lindo apronte para nosotros para saber de qué manera llegamos y lo que pretendemos hacer en el inicio de la segunda rueda . Esperamos que sea un lindo espectáculo y que la gente nos acompañe para jugar con nuestra gente”.

ENTRADAS

Los boletos para el partido de esta tarde se venderán en el estadio Tucapel Bustamante Lastra , desde las 13:00 hasta las 18:00 horas . Los valores son los siguientes : Galería, 4 mil ; Tribuna , 5 mil ; Block J , 7 mil ; Socios , 3 mil ; Niños hasta los 12 años gratis y la visita 7 mil pesos .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo