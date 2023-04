Deportes 13-04-2023

Con grandes desafíos asumió Zenén Valenzuela la Dirección Regional del IND en la región del Maule

• Su primera semana en el cargo ya cumplió el destacado profesor de educación física, que se ha desarrollado en diversos ámbitos del deporte, que van desde entrenador de deportistas para Juegos Olímpicos, hasta gerente del Comité Olímpico de Chile y Director Regional en la Región de LOS RÍOS



Con el objetivo de seguir contribuyendo al deporte local y nacional, el destacado profesor de educación física, magister en gestión de calidad, entrenador de disciplinas como atletismo y coaching certificado, Zenén Valenzuela Kleiber, asumió el cargo de director regional (s) del Instituto Nacional del Deporte, en la región del Maule.

Con vasta experiencia en distintos ámbitos del deporte, la nueva autoridad en la región espera ser un aporte al desarrollo de esta zona, que este 2023 vivirá grandes desafíos, como los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, con la presencia de exponentes maulinos, al igual que en los XXV Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor” en Valparaíso y los Juegos Sudamericanos Escolares, que se efectuarán en diciembre en nuestro país, en los cuales en la edición 2022 en Asunción, Paraguay, el Maule tuvo a una importante comitiva.

MOTIVACIONES

Por esta razón, sobre las motivaciones que lo llevaron a aceptar este importante desafío, el en su momento gerente del Comité Olímpico de Chile y también fundador y director de una escuela de educación física en Santa Cruz de La Sierra, Bolivia, aseguró: “Parte de mi filosofía es que lo que se haga debe darle sentido a la vida y reflejar el necesario altruismo. Más importante que lo que se haga es por qué se hace. Por esta razón, lo que me moviliza a realizar algo no tiene que ver esencialmente con temas de remuneración o investiduras de un cargo, sino que tiene que ver con una vocación para colaborar, ayudar y conseguir resultados de beneficio generalizado, además honrar la confianza de quienes la depositaron en mí. Eso me motiva a asumir el desafío”.

En esa misma línea, el también director regional del IND en la región de Los Ríos, el año 2010, docente de pre y post título en diferentes universidades de Chile, además de autor del libro “Dime cuanto corres”, se refirió a sus objetivos, de cara a su gestión en este año.

“Mis principales objetivos son cinco; optimizar la gestión del equipo de la Dirección Regional del Maule; contribuir con la disminución en los niveles de sedentarismo en la región; disminuir el nivel de obesidad; también el incrementar el nivel de actividad física en la población y mejorar la cantidad de medallas que tengamos en las diferentes participaciones a nivel regional con nuestros deportistas”, cerró Valenzuela, oriundo de Curicó.

Fue el 03 de abril que asumió Zenén Valenzuela este cargo en la región del Maule, por lo cual en estos primeros días ha sido parte de multitudinarias actividades, como lo ha sido la celebración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, además del lanzamiento de los Juegos Deportivos Escolares, entre otras iniciativas.