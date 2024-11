Policial 15-11-2024

Con homenaje a ex alumnos, Colegio Margot Loyola de Linares celebró Ceremonia 150° aniversario



Ayer el colegio Margot Loyola Palacios de Linares, realizó una ceremonia para conmemorar los 150 años que lleva como institución educacional en nuestra ciudad. Acrualmente es dirigido por el profesor Hermógenes Ruiz Ramos.

Como clausura de las actividades aniversarias, hubo un acto académico con números artísticos de los alumnos de 1er. año A, los 4os. Básicos y los 2os. Años que interpretaron la canción “Creo en Mi” con sus voces y acompañados de señas.

Hubo reconocimiento especial para tres ex alumnos del colegio, que la comunidad escolar reconoció como fruto de la educación recibida en sus aulas. Dos de ellas, cumpliendo actualmente labores pedagógicas, en otros colegios, como es el caso de Elizabetth Moraga Méndez, jefa de la Unidad Técnica de la Escuela 1 Isabel Riquelme, y de Claudia González Hernández, directora del Liceo Politécnico Ireneo Badilla de Linares. Además del profesor (jubilado), investigador y columnista de Diario El Heraldo y ex alumno del jardín Infantil año 1955, de la ex Escuela 7, Manuel Quevedo Méndez.

Los tres docentes, en sus distintas funciones, representan a cabalidad lo que señala el himno del Colegio: “con el alma, de gozo ya henchida, tu lección nuestra norma será, y cantando tu luz encendida, nuestra Fe, puesta en ti, triunfará”.

Por la tarde noche, los alumnos realizaban la tradicional fiesta de gala, culminando de esa manera el éxito de una semana, donde profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados fueron parte de cada una de esta fiesta escolar.