Nacional 09-05-2025

Con homenaje a Francisco y un mensaje en español: Las primeras palabras del papa León XIV

El nuevo pontífice lanzó "un llamado a la paz" a todo el mundo y pidió "construir puentes" a través del diálogo.

El papa León XIV destacó este miércoles el legado de su antecesor, Francisco, al que dio las gracias y aseguró que "Dios nos ama a todos incondicionalmente" en sus primeras palabras desde el balcón de la Plaza de San Pedro. "Aún mantenemos en nuestros oídos, aquella tenue, pero siempre valiente voz del papa Francisco bendiciendo en Roma", dijo el nuevo pontífice, el hasta ahora cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años, elegido en la segunda jornada del cónclave y presumiblemente en la cuarta votación de los 133 cardenales electores. León XIV, que fue vitoreado por las miles de personas que esperaban con expectación su presencia en la basílica, lanzó un "llamado a la paz" a "todos los pueblos", y pidió "construir puentes" a través del "diálogo", "sin miedo, unidos, dando la mano a Dios y dándonosla entre nosotros". Y agregó: "¡Gracias al papa Francisco!". También enfatizó que Dios ama a la humanidad "incondicionalmente" y animó a caminar "unidos, de la mano", con la premisa de que "el mal no prevalecerá". Mensaje en español El nuevo papa dedicó este jueves también unas palabras en español en su primera aparición al mundo como pontífice para recordar a su "querida" diócesis de Chiclayo, en Perú. "Y si me permiten también una palabra, un saludo... a todos aquellos, en modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú", proclamó el recién elegido pontífice desde el balcón de la basílica de San Pedro del Vaticano. Un país, agregó, "donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo". Sus palabras suscitaron una gran ovación entre las decenas de miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano, entre los que entre los que podían verse numerosas banderas de países sudamericanos. León XIV sucede al papa Francisco, para quien ejerció como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, así como prefecto para el dicasterio para los Obispos. Agustino estadounidense, ha trabajado en distintas misiones en Perú y en 2015 Francisco lo nombró obispo de Chiclayo. Ese mismo año, Prevost accedió a la nacionalidad peruana.