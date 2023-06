Deportes 06-06-2023

Con igualdad, Albirrojos cerraron la primera rueda del campeonato de Segunda Profesional

- Lo más importante, alejados de la zona del descenso

No hay caso con Deportes Rengo. Estos últimos años se ha convertido en la bestia negra del Depo. Esta vez no fue la excepción, puesto que fueron los amarillos del equipo forastero los que se pusieron en ventaja. Un encuentro muy parejo, claro que se cumplía el minuto 23, tras un centro de Alex Díaz, hubo una mano clarita en el área del jugador Agustín Ambiado, que lamentablemente no fue cobrada, era penal para Deportes Linares. A los 26, fue el experimentado jugador de Rengo, Sebastián Varas, quien a través de una jugada muy polémica porque hubo una evidente falta a Saldaña que no fue sancionada otra vez por el juez, lo aprovechó Varas, que con un disparo desde fuera del área clavó el balón en el fondo de la red.

Lo importante fue la reacción que tuvo Deportes Linares, a los 31 minutos, luego de un tiro de esquina, una serie de rebotes en el área, la pelota le quedó a Nicolás Barrios, prácticamente en la boca del arco, y sólo la empujo para poner la igualdad transitoria de los linarenses, celebrando hasta con un baile la conquista para los dirigidos por Eduardo Lobos.

COMPLEMENTO

Un segundo tiempo con un balde de agua fría, porque cuando el cronómetro marcaba los 51 minutos, un centro desde la derecha en un contragolpe y el centro de Sebastián Céspedes, que fue conectado de cabeza por Ángel Orellana, que había ingresado recién, para darle la ventaja transitoria a la visita, Rengo.

Luego sería Jaime Droguett quien tuvo un cara a cara con Cristian Fuentes, que afortunadamente evitó que Rengo, estirara el marcador. Posteriormente vendría la infortunada lesión de Cristian Monsalve, quien recibió una caricia, tras un despejo de un jugador forastero y tuvo que abandonar en camilla, para luego ser llevado al servicio de urgencia donde se informó de una luxación en la rodilla izquierda del jugador linarense que no tuvo una buena primera rueda tras lesiones que ha sufrido y que no le han permitido, terminar los partidos.

Pero, los albirrojos no estaban para sorpresas ingratas, y en una jugada de Matías Gomara, que saca un centro y el balón da en la mano de un jugador de Rengo. Ahí si que el principal sancionó el penal, que se encargó de ejecutar Alex Díaz. A los 75 minutos.

Convengamos que los albirrojos buscaron hasta el final romper la paridad, donde la ultima opción fue a través de un disparo de Gomara, que entró inspirado y la pelotita dio en el vertical.

Creemos que fue un encuentro bisagra, donde ambos cuadros lucharon por conseguir la victoria, al final repartieron puntos en la cancha, Luis “mariscal” Pacheco, poniendo candado a la primera rueda del campeonato de la Segunda Profesional.

Con un Eduardo Lobos que terminó invicto tras la salida de Luis Pérez Franco. Y con la primera tarea cumplida, fuera de la zona de descenso. Ahora vienen unas mini vacaciones, y el plantel estaría regresando la próxima semana a los trabajos para enfocarse en la parte final del torneo, que parte el próximo 9 de julio, con el duelo en el Tucapel Bustamante Lastra, ante el líder Limache.

ESTADÍSTICAS

En rigor digamos que todavía no se cierra la primera rueda, porque hay dos encuentros pendientes, que deberían jugarse en los próximos días. Fernández Vial con Iberia, el 13 de junio, y Deportes Concepción ante Fernández Vial, el 18 del mismo mes.

RESULTADOS

Los guarismos fueron los siguientes: Limache 1 – Trasandino 1; Deportes Linares 2 – Deportes Rengo 2; Deportes Valdivia 1 – Iberia 0; San Antonio y Fernández Vial 0-0; Lautaro de Buin 2 – Osorno 0; General Velásquez 1 – Real San Joaquín 1; Deportes Concepción 1 – Melipilla 3.

TABLA DE POSICIONES

El cuadro líder de la primera rueda, fue Limache, con 30 puntos; Lautaro de Buin, 24; San Antonio Unido 23; Real San Joaquín, 20; Melipilla y Trasandino, 19; Deportes Rengo, 17; Fernández Vial, 16 (2 partidos pendientes); Osorno y Valdivia, 15; General Velásquez, 14; Deportes Linares, 13; Iberia, 5 puntos (1 partido pendiente) y Deportes Concepción, con 4 unidades (un partido pendiente).

En las próximas ediciones estaremos con el análisis de Eduardo Lobos y los números de la primera rueda para Deportes Linares.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo