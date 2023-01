Deportes 10-01-2023

Con intensa práctica: Deportes Linares comenzó los trabajos con miras al profesionalismo

- Son 25 jugadores bajo las órdenes del técnico Luis Pérez Franco

En el recinto de la cancha Iansa se realizó el primer trabajo de la temporada 2023 en Segunda Profesional. Un total de 25 jugadores fueron los que estuvieron en esta primera cita. Hasta el momento son 10 los jugadores que estarían listos de acuerdo al profesor Luis Pérez Franco, quien señaló: “hemos trabajado con varios chicos, algunos ya están listos para el proyecto 2023, estamos recién conformando el plantel, la idea es ver y evaluar a jugadores para seleccionar a los mejores, incluso algunos de Argentina y Brasil. Queremos tener al mejor plantel porque la idea es competir en este torneo. Entre los jugadores confirmados están: Alex Díaz, un jugador con experiencia en la categoría, volante mixto y enganche, Nicolás Núñez, quien jugó la temporada anterior en Puerto Montt, viene de Curicó Diego Oyarzún y el potero Celso Castillo. Del equipo de la temporada 2022, están Cristian Monsalve, Héctor Muñoz, Cristian Latorre, Luis Urrutia, Diego Ríos y José Basualto. De los extranjeros estÁ Exequiel Marconi, ex Estudiantes de la Plata. Esperamos algunos jugadores que podrían llegar de Curicó.

NUEVOS ROSTROS CONFIRMADOS

Celso Castillo, portero que esta listo para esta temporada: “estamos muy contentos de estar aquí en Linares, que tiene una gran hinchada. Vamos a trabajar con todo porque el objetivo es logar el ascenso.

Alex Diaz, ex Independiente de Cauquenes: “queremos aportar al club y nos hemos preparado, vamos a tratar de salir campeones y lucharemos por alcanzar el objetivo”.

En tanto el nuevo ayudante técnico Frank Carilao, opinó: “como primer día hubo mucho ímpetu y se realizó un buen fútbol, ya un buen grupo, pero habrá evaluación para ir conformando un buen plantel. La Segunda Profesional, es muy competitiva, y no hay que dejar nada al azar. Los detalles mínimos marcan la diferencia”.

ALCALDE

Mario Meza Vásquez, alcalde de la comuna de Linares y quien ha estado atento a la conformación del plantel, dijo: “en el año 2022, no teníamos nada y lo queríamos todo. En este año algo tenemos seguimos sosteniendo que lo queremos todo, esto significa que si trabajamos de esta manera podemos lograr la meta. Se han podido resolver algunos aspectos como alojamiento, alimentación, indumentaria de la ropa deportiva. Durante esta semana vamos a presentar el cuaderno de cargo, llevamos 25 linarenses o sea 25 millones de pesos. Linares, tiene un desafío complejo que es volver a inscribirse en el fútbol profesional, donde hay que consignar mas de 35 millones de pesos y garantizar dos planillas de sueldo por 50 millones de pesos lo que no es una tarea fácil, pero también esperamos la respuesta del hincha, del socio, para que nos acompañe en la noche albirroja”.

A fines de mes comenzarán los encuentros amistosos con Curicó, cuadro que participaría en la noche albirroja. Además, el elenco de Luis Pérez Franco, fue invitado a la noche rojinegra.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo