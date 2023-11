Deportes 15-11-2023

Con las manos llenas de oro y un récord llegan atletas linarenses de Interescolar de Atletismo Soprole





• La competencia finaliza un ciclo de 2 clasificatorios organizados por el Club Atlético Santiago y el permanente apoyo e impulso de Soprole y su programa Deporte Escolar. En el evento deportivo se encontraron más de 170 colegios provenientes de ciudades de norte a sur.





Miles de atletas escolares se reunieron en la pista atlética del Estadio San Carlos de Apoquindo para competir con sus pares en las múltiples pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos. Y no solo los atletas se presentaron en el lugar, sino también sus colegios, quienes con carteles, plumeros, uniformes especiales, mascotas y coordinados cánticos alentaron a sus compañeros para llevarse la copa.





Los tres días estuvieron llenos de emoción y competencia. El día sábado, a eso de las 13 horas, un esperado momento se vivió, ya que 11 atletas del Team Chile (M. Ignacia Montt, Anais Hernández, Javiera Cañas, Karen Gallardo, María Paz Ríos, Lucas Nervi, Francisco Muse, Cristóbal Núñez, Vicente Belgeri, Carlos Díaz y Santiago Ford) y pertenecientes al Club Atlético Santiago (C.A.S.) fueron homenajeados frente a la admiración de los asistentes.





LOS LOGROS DE LINARES

Con muchas expectativas ocho alumnos de Linares, pertenecientes a distintas casas estudiantiles, pero miembros de un mismo club, el Club Atlético de Linares, llegaron a Santiago a competir con sus pares. El nombre de Benjamín Aravena sonaba fuerte, pues se esperaba que lograra el primer lugar en los 100 metros planos con creces. Y así fue, se llevó el oro y los aplausos por una histórica marca, 10,55 segundos, lo que lo llevó a romper el récord de la competencia, anteriormente roto en 2015.





“Estuve con algunas molestias, pero hoy lo quise dar todo y hacer el récord si o si. Valió la pena. Este es mi primer interescolar y mi último año, así que me voy muy feliz. Tenemos hartas expectativas para el próximo año que se viene muy bueno y con esto cerramos un año increíble”, expresó el atleta.





Pero Linares siguió sonando fuerte, Violeta Radrigán, de 12 años, llegó a representar al Colegio Alborada de Linares en el salto largo y 60 metros planos, pruebas en las que destacó sacando doble primer lugar y logrando su mejor marca en el salto largo. “Me contaron como a mitad de año que había una competencia en Santiago y me empecé a preparar mucho para esto y cada vez que entrenaba, pensaba en eso. Llegar acá y ganar se siente mucha felicidad. Nunca había venido a una competencia tan importante”, comentó Violeta.





Asimismo, sorprendió Ricardo Lobos, quien logró una excelente marca en el lanzamiento de bala, con 14,49 metros, que le entregó el cuarto oro de la jornada a Linares. “Esto es mucha preparación mental, porque acá uno se bloquea y acá la competencia es mayor que en el Maule. Me siento muy orgulloso de representar a mi región y a mi provincia. Es algo que disfruto”, dijo Lobos. También Sebastián Amengolli se lllevó la plata en el salto largo y Luciano Serey, Julián Ávila, Camila Méndez y Matías Armengolli también representaron en sus pruebas a Linares.