sábado 13 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 13-09-2025
    Con manifestación folclórica se resaltó cumpleaños del Obispo de Linares
    Ayer, en la Casa de Ejercicios Chacahuín de Linares, se ofreció una manifestación folclórica con motivo del cumpleaños del Obispo Tomislav Koljatic.
    En la actividad participaron sacerdotes, religiosas, estudiantes y personal del Obispado.
    “Estamos agradeciendo a Dios por un nuevo año de vida que hemos vivido con gratitud, esperanza y alegría. Coincide además con la celebración previa de Fiestas Patrias, que es para compartir en familia, y nosotros estamos celebrando con la familia de la Diócesis”, señaló Monseñor Koljatic.
