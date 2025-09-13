Hoy
sábado 13 de septiembre del 2025
Social 13-09-2025
Con manifestación folclórica se resaltó cumpleaños del Obispo de Linares
Ayer, en la Casa de Ejercicios Chacahuín de Linares, se ofreció una manifestación folclórica con motivo del cumpleaños del Obispo Tomislav Koljatic.
En la actividad participaron sacerdotes, religiosas, estudiantes y personal del Obispado.
“Estamos agradeciendo a Dios por un nuevo año de vida que hemos vivido con gratitud, esperanza y alegría. Coincide además con la celebración previa de Fiestas Patrias, que es para compartir en familia, y nosotros estamos celebrando con la familia de la Diócesis”, señaló Monseñor Koljatic.
