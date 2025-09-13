Social 13-09-2025

Con manifestación folclórica se resaltó cumpleaños del Obispo de Linares

Ayer, en la Casa de Ejercicios Chacahuín de Linares, se ofreció una manifestación folclórica con motivo del cumpleaños del Obispo Tomislav Koljatic.

En la actividad participaron sacerdotes, religiosas, estudiantes y personal del Obispado.

“Estamos agradeciendo a Dios por un nuevo año de vida que hemos vivido con gratitud, esperanza y alegría. Coincide además con la celebración previa de Fiestas Patrias, que es para compartir en familia, y nosotros estamos celebrando con la familia de la Diócesis”, señaló Monseñor Koljatic.

