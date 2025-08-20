Nacional 20-08-2025

Con más de 300 locales y 23 shows en vivo: Comienzan a instalar la "Gran Fonda de Chile" en Parque O Higgins



Casi un mes de comenzar la celebración de las Fiestas Patrias, en Santiago ya dieron inicio a la instalación de las fondas en el Parque O Higgins, que contará con diversos espectáculos desde el 17 hasta el 21 de septiembre. En total serán más de 20.000 metros cuadrados de carpa de tela impermeable para capear alguna sorpresa climática durante la festividad, y habrán 23 shows en vivo de diversos géneros musicales, con artistas como Zúmbale Primo, Los Vásquez, Amar Azul, Leo Rey, Cachureos, La Sonora de Gabriel Palacios, Los Charros de Lumaco y Viking 5.

El género urbano estará representado por artistas como Gino Mella, Nickoog Clk, Lucky Brown y King Savagge. Se suman las performances de Mister Gato, Christell, Rigeo, Alfredo "Pollo" Fuentes, tributo a Los Prisioneros "Los Sudakas", Los Ramblers, Zalo Reyes el legado, Germán de la Fuente y la Compañía Folclórica de Santiago. Esta nueva versión de la "Gran Fonda de Chile" contará con un escenario principal de 12x10 metros, un cuecódromo, área de juegos infantiles y más de 300 locales gastronómicos y de bebestibles para atender al público. De ellos, 32 serán cocinerías ubicadas en un espacio de 6.300 metros cuadrados, además de 22 stands de cervecerías y 15 food trucks. En cuanto a medidas de seguridad, se implementarán pórticos de detección de metales en ambas entradas al evento: por Parque O Higgins y Rondizzoni. En dichos accesos se revisarán con rayos X las mochilas, bolsos, carteras y bananos de los asistentes al evento. Además, habrán seis boleterías para comprar entradas: cuatro en Parque O Higgins y dos en Rondizzoni. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, mencionó sobre las medidas de seguridad que "van a haber accesos controlados con detector de metales para asegurar que adentro tengamos un muy buen ambiente. Vamos a tener a nuestros Carabineros acá adentro y personal de seguridad que va a estar contratado por la productora que se adjudicó en una licitación este estas fondas". "Vamos a tener también seguridad municipal para que este evento, que es la fonda más grande de Chile, para sea un momento para pasarlo bien, para que las miles de personas que van a venir aquí al Parque O Higgins disfruten, se entretengan y lo pasen espectacular", subrayó el jefe comunal.

