Hoy
viernes 05 de septiembre del 2025
Social 05-09-2025
CON MISA SE RECORDÓ A COMUNICADORES FALLECIDOS.-
Con una misa oficiada por el Obispo de Linares, Tomislav Koljatic, el Círculo de Comunicadores Sociales de Linares, recordó a los comunicadores fallecidos. El oficio religioso es parte del programa aniversario de esta organización.
Freddy Mora
