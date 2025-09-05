viernes 05 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 05-09-2025
    CON MISA SE RECORDÓ A COMUNICADORES FALLECIDOS.-
    Publicidad 12
    Con una misa oficiada por el Obispo de Linares, Tomislav Koljatic, el Círculo de Comunicadores Sociales de Linares, recordó a los comunicadores fallecidos. El oficio religioso es parte del programa aniversario de esta organización.
    Freddy Mora

