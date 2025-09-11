Hoy
jueves 11 de septiembre del 2025
Política 11-09-2025
Con multas entre $35 mil y $103 mil: avanza a sala del Senado proyecto que sanciona a quienes no concurran a votar
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado despachó a Sala el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para sancionar el incumplimiento de la obligación de sufragar.
Cabe recordar que el texto llegó al Senado sin multas para quienes no concurran a las urnas, lo que fue repuesto a través de la indicación del Ejecutivo que establece que “el ciudadano que no vote en las elecciones será sancionado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM)”, es decir, entre $35.000 a $103.000.
Esto, con las excepciones respectivas, entre otras, por enfermedad, ausencia del país o en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación y en el caso de ciudadanos con discapacidad que cuenten con la calificación y certificación.
El proyecto será visto por la Sala una vez que la Secretaría Técnica emita el respectivo informe.
