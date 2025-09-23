Social 23-09-2025

Con Plantación de Árboles y Llamado al Cuidado Ambiental comenzó la Semana del Turismo 2025



Con una jornada marcada por la participación ciudadana y un fuerte llamado a la sustentabilidad, se dio inicio a la Semana del Turismo 2025 en el Espacio TUE Vivo. Autoridades regionales destacaron la importancia del turismo para la economía local y el cuidado del medioambiente.





Con gran entusiasmo se desarrolló este lunes el lanzamiento oficial de la Semana del Turismo 2025 en el Espacio TUE Vivo de Talca, instancia que reunió a autoridades regionales, vecinos y vecinas, además de estudiantes de la Escuela de Lenguaje Amancay Talca, quienes participaron en una simbólica plantación de árboles, reafirmando el compromiso con el medioambiente y el desarrollo sustentable.



El director ejecutivo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) Maule, Fabián Meza, en representación del Gobernador del Maule y presidente del directorio, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, recalcó la relevancia de la conmemoración: “Estamos muy contentos, esta semana es muy importante y muy bonita, venimos a relevar la importancia del turismo en la región del Maule. Nosotros como Descubre el Maule, el corazón de Chile, queremos poner en valor las 30 comunas de la región”.



En la misma línea, la directora de Conaf, María Isabel Florido, hizo un llamado al cuidado de la naturaleza frente a la crisis climática: “Invitamos a cada uno de quienes nos visitan en la región a cuidar estas bellezas escénicas que nos entregan tanto placer. Estamos enfrentados a un cambio climático que no nos da tregua, se nos pueden venir potencialmente los incendios forestales, así que los invitamos a ser brigadistas para proteger estas bellezas que hacen interesante al turismo en el Maule”.



Por su parte, la directora de Sernatur Maule, Alejandra Casanova, subrayó la relevancia de esta alianza institucional: “Estamos orgullosos de ser parte de esta alianza de trabajo para el turismo. El lema ‘Turismo sustentable inspira y transforma’ es importante no solo para nuestros visitantes, quienes conocen y comparten nuestra cultura, sino también en cómo apoyamos a nuestros emprendedores en la economía local”.



Agenda de actividades



La Semana del Turismo 2025 contempla un nutrido calendario de eventos en distintas comunas del Maule:



Martes: lanzamiento del libro Descubriendo Talca junto al Centro de Estudios del Deporte (CEDEP).

Miércoles: Seminario El Maule como destino sustentable, en alianza con Sernatur y la Municipalidad de Curicó.

Jueves y viernes: Comité de Integración Paso Pehuenche.

Viernes: hito conmemorativo por el Día del Turismo en Chanco, junto a Sernatur, la municipalidad local y Portal Centro.

Sábado: Expo Turismo en el Parque Jerónimo Lagos Lisboa, en San Javier.

Con este programa, la región busca consolidarse como un polo turístico sustentable, poniendo en valor su identidad, tradiciones y atractivos naturales.



