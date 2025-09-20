Social 20-09-2025

Con pleno éxito se desarrolla la Fiesta de la Chilenidad en Linares

Miles de personas se han registrado en la Fiesta de la Chilenidad que se desarrolla en Plaza de Armas y que culmina esta noche.

Durante la espectacular jornada inaugural del día miércoles, el alcalde de Linares, Mario Meza, junto a los integrantes del Concejo Municipal, destacaba la seguridad y ambiente familiar, junto a los más de 200 emprendedores, los animadores locales y los artistas de nivel local, nacional e internacional que son parte de esta multitudinaria fiesta.

La impecable jornada de apertura incluyó las presentaciones de Romina Retamal, la Banda Instrumental de la Escuela de Artillería, Conjunto Los de la Pampa y la Orquesta Sinfónica Municipal Margot Loyola, quienes le dieron el vamos a la nueva versión de la Fiesta de la Chilenidad, que luego ha continuado con las actuaciones de Los Cuatro Vientos, Los Huasos Quincheros y una serie de artistas de primer nivel.

