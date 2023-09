Social 26-09-2023

Con pocos amigos y las mascotas como familia: Estudio revela la "anatomía" de la esfera comunitaria



- Encuesta explora cómo son las relaciones cotidianas que se dan en los diferentes espacios donde se desenvuelven las personas.



Un grupo de investigadores de la Universidad Católica del Maule (UCM) realizó una encuesta que revela cómo es la “anatomía” de la esfera comunitaria en una ciudad intermedia de Chile.

"Datos específicos que nos llamaron la atención son la cantidad de gente que dice no tener amigos y la incorporación de las mascotas en la nueva configuración de las familias", comentó el sociólogo Francisco Letelier, responsable del proyecto.

En ese sentido, recalcó que "vemos una esfera comunitaria firme en sus aspectos familiares y amicales (de amistad), algo más frágil en lo vecinal y laboral, y debilitada en su alcance público".

FAMILIA Y AMIGOS

Los resultados muestran que un 92% de los encuestados tiene un alto nivel de confianza en la “familia y/o familiares”, siendo el mayor de todos los ámbitos investigados, constituyéndose como un apoyo frente a los problemas y un espacio de aceptación y contención.

Asimismo, el lugar que ocupan los amigos es fundamental. Cumplen un rol importante como espacios de contención psicoemocional y de disfrute compartido. Un 77% afirma tener alta confianza en ellos. Sin embargo, su amplitud es reducida: el promedio de amigos es de 2,6 por persona. Incluso, un 7% de los participantes dice no contar con amigos.

Además, un 62% de los encuestados declara poseer alguna mascota o animal de compañía y, de ellos, un 67% expresa que “es como un miembro de la familia al que cuidamos”.

INTERESES COMUNES

En el extremo opuesto, los grupos motivados por intereses comunes –o que tienen una vocación por la participación en el espacio público– poseen una presencia muy limitada, de acuerdo a los resultados del sondeo.

De hecho, menos de un 8% de los encuestados forma parte de alguna organización fuera de su barrio. La única participación en agrupaciones motivadas por valores o causas comunes se da en torno al cuidado de animales, que aparece con el 0,1%.

"Esto es preocupante y requiere atención", advierten los investigadores del proyecto.

RELACIONES VECINALES Y LABORALES

Por otra parte, los vínculos que se generan en los ámbitos vecinales y laborales se encuentran en una posición intermedia, aunque en ambos casos la participación en organizaciones formales resulta poco relevante.

No obstante, en cuanto a los primeros, se aprecia una serie de prácticas de colaboración en torno a situaciones de la vida cotidiana y relaciones que se caracterizan por niveles elevados de confianza, civismo y familiaridad pública.

Éstas van desde el saludo y la conversación hasta efectuar favores o ayudar, además de generar acciones colectivas en contextos de necesidad o crisis.

Un caso similar ocurre en el trabajo, donde existe un conjunto amplio de prácticas y relaciones en el espacio laboral que pueden ser abordadas a partir de la lógica de lo comunitario: generan bienes relacionales como la confianza, la amistad, el disfrute compartido, formas de apoyo mutuo y aprendizaje.