Crónica 26-09-2025

Con un reconocimiento a Henry Purcell (Portillo) por su estratégico aporte al desarrollo de la industria del turismo en Chile se entregaron los Premios Fedetur 2025

Jueves 25 de septiembre de 2025. En una ceremonia realizada este miércoles 24 de septiembre en Centro Parque, la Federación de Empresas de Turismo de Chile entregó los Premios Fedetur 2025. Estos son los reconocimientos más importantes de la industria turística nacional, que buscan visibilizar y destacar el aporte de empresas, organizaciones y profesionales que, con innovación, compromiso y visión de futuro, están contribuyendo al desarrollo del turismo en todo el país.

La premiación de este año se desarrolló bajo el lema “Naturaleza en movimiento”, con el objetivo de reflejar la resiliencia, diversidad y dinamismo de una industria que se adapta y avanza en todo el territorio nacional. El concepto estableció una analogía entre los emblemas de la fauna chilena y la propia actividad turística: distintas en sus características, pero unidas por el movimiento constante y la capacidad de inspirar.



Los protagonistas del 2025



En esta versión, la Ruta Escénica Lagos y Volcanes fue reconocida en la categoría Estrategia de Marketing por su campaña “Te falta Sur”, que logró posicionar la zona como un destino atractivo para el turismo interno y extranjero. Metropolitan Santiago fue galardonado como Impulsor MICE, destacando por su capacidad de consolidar a la capital como un polo para congresos y reuniones internacionales.

En tanto, Chiloé Natural obtuvo el premio a la Mejor Empresa de Turismo Aventura gracias a su propuesta de exploración sostenible en la isla; mientras que la periodista Evelyn Pfeiffer fue distinguida como Comunicador Turístico por su trayectoria en la difusión y promoción del sector. La categoría Sostenibilidad Turística recayó en Hotel & Cava Estancia Rilán by Elohi Collection, que ha desarrollado un modelo de hospitalidad basado en prácticas responsables y de bajo impacto ambiental.

El reconocimiento al Embajador Digital fue para Timothy Dhalleine, fotógrafo y comunicador que ha logrado proyectar la imagen de Chile en el mundo a través de plataformas digitales con un fuerte énfasis en la naturaleza y el patrimonio. Finalmente, la Reserva Biológica Huilo Huilo fue distinguida como Empresa del Año, por su contribución al turismo sustentable y su impacto en la comunidad local.



Un reconocimiento especial



Por primera vez se entregó el reconocimiento “Forjador del Turismo”, distinción que busca destacar a personalidades visionarias cuyo trabajo ha permitido abrir nuevos destinos y productos que hoy son parte de la identidad de la industria del turismo nacional. Este año, la distinción fue para Henry Purcell, fundador de Portillo, quien con su aporte estratégico ha contribuido al desarrollo de la industria del turismo en Chile y al posicionamiento del país a nivel internacional.

Al respecto, Henry Purcell se mostró muy agradecido del reconocimiento que le hizo Fedetur y la industria del turismo, remarcando que son muchos los actores que han aportado al desarrollo del sector. “Estamos empezando a entender que el turismo es muy valioso para Chile y que somos un país que tiene muchas ventajas para atraer visitantes. Son cada vez más los turistas que vienen a visitarnos de distintas partes del mundo y que se interesan por conocer nuestro país”.

