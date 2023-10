Deportes 14-10-2023

Con vergüenza deportiva :Albirrojos buscarán terminar con una victoria ante Rengo en la última fecha del torneo

No pierden la esperanza que la ANFP pueda restar puntos a Deportes Valdivia

Esta tarde desde las 16:00 horas, Deportes Linares, cerrará la temporada 2023 en la Segunda Profesional. Los del Maule Sur, están descendidos tras el bochornoso partido frente a Iberia. Aunque futbolísticamente, están de vuelta a los potreros, aunque ganen no les alcanza el puntaje, sólo un milagro puede salvar al Depo. Varios jugadores no serán de la partida por lesiones y suspensiones por eso el técnico deberá mover las piezas, para tratar de finalizar el campeonato con la frente en alto, en un reducto que también es complicado.

Previa

Creo que todos coincidimos en que en la cancha hubo un jugador que se ganó el respeto, por su entrega, tanto en recuperar balones, como en el ataque, un verdadero “siete pulmones “, su nombre Felipe Escobar “fue una semana de preparación muy intensa, y también muy dura porque queríamos tener una opción deportivamente y no se pudo con Iberia. Pero, tenemos la última final que ojalá nos pueda servir para salvar la categoría, aunque sea por secretaria. Sabemos que será un compromiso muy intenso en una cancha con alta temperatura seguramente. Necesitamos traernos los tres puntos, y tenemos esa convicción. Sin duda que ha sido un año difícil, pero vamos aprovechar esta última oportunidad, quiero, agradecer a la gente que siempre nos ha acompañado en los distintos estadios donde hemos jugado”.

Matías Gómara, quien no tuvo tantas oportunidades de jugar de titular esta temporada, por la poca confianza del técnico dijo “estamos un poco molestos por lo que paso la semana pasada, pero vamos a luchar hasta el último y estamos ansiosos de enfrentar este partido frente a Rengo. Tenemos que sumar los tres puntos porque son vitales para mantener la categoría, todo el equipo físicamente esta bien y hemos entrenado la ultima semana muy bien”.

Daniel Saldaña, dijo que “nos sacudimos del remezón que tuvimos ante Iberia, fue muy difícil, días que han sido muy amargos, pero gracias a Dios, te da una oportunidad mejor, vamos a luchar y pelear hasta el final para tratar de mantenernos en la división, que es nuestro objetivo”.

DT

En la última conferencia de prensa, antes de un partido, el técnico Eduardo Lobos, expresó que “ha sido una semana muy difícil, posteriormente a la derrota frente a Iberia. Lamentablemente no nos alcanzó en la parte futbolística, tiramos por la borda todo el sacrificio que habíamos hecho, para poder buscar esa posibilidad deportivamente salvarnos, fue un golpe tremendamente duro. Perder el partido ante Iberia, no porque fuera último, nosotros veníamos de tres encuentros sólidos, con rendimientos individuales que habían subido y que lamentablemente en este duelo lo perdimos por errores nuestros de marca, de no entender el momento que estábamos viviendo, tenemos que mirar hacia adelante. Frente a Iberia nos complicamos solos, dimos muchas licencias, las cuales las aprovechó Iberia, nunca fue un equipo superior. Tenemos que tener esa vergüenza deportiva para enfrentar este partido ante Rengo. Nuestra misión es terminar de la mejor forma este último partido. Los errores nos costaron varios partidos, aquí no solamente yo soy el culpable, hay que mirar mas profundo de cuando llegue. Creo que no vale pena mirar hacia atrás, hay que sacar experiencia, si bien es cierto nos faltó experiencia y jerarquía. La esperanza esta y tenemos que valorar lo que fue la parte administrativa. Hay que salir a buscar el resultado y después esperar que resten puntos a los equipos que no han cumplido con la regla. Creo que no es por secretaria, hay que destacar, te reitero la parte administrativa que nos entrega esta ilusión”.

Descartados

Los que se perderán este ultimo partido del Depo, son los jugadores: Cristian Monsalve, Michel Quezada, Byron Saavedra y José Molina. Por acumulación de tarjetas amarillas, Alex Díaz .

Dato

Deportes Linares, al inicio del segundo tiempo cumplió con la regla total de los minutos de los jugadores sub 21 que pide la ANFP.

Juez

El encuentro de esta tarde será dirigido por Mario Salvo, quien ya le había impartido justicia a los albirrojos en Osorno, donde el Depo, igualó a 2 a 2 .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo