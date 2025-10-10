viernes 10 de octubre del 2025
    Policial 10-10-2025
    CONAF hace un llamado a realizar una quema segura y legal
    La Corporación Nacional Forestal (CONAF) hace un llamado a agricultores, pequeños propietarios y administradores a utilizar correctamente del fuego para realizar una quema controlada, segura y legal, respetando la normativa vigente para evitar incendios forestales, según el DS 276/1980 del Ministerio de Agricultura.
    Esta práctica, cuando se realiza de manera planificada y autorizada, permite disminuir la carga de combustible vegetal y con ello reducir el riesgo de incendios de gran magnitud.
    CONAF subraya que toda quema de residuos debe ser previamente informada en las oficinas receptoras del servicio o en las municipalidades habilitadas, distribuidas desde Arica a Magallanes, donde se entrega un Comprobante de Aviso de Quema.
    Siempre será obligatorio que avise a CONAF antes de realizar una quema:
    -Avisar su intención: Debe acercarse a una de las 107 oficinas receptoras de CONAF que están a lo largo del país. Es un trámite gratis, rápido y obligatorio.
    -Obtener su permiso: Al avisar, CONAF le entregará un documento llamado Comprobante de Aviso del Uso del Fuego. Este comprobante establece las condiciones, fechas y horarios en que podrás quemar.
    -Guarde su comprobante: Debes mantener este documento en el lugar donde estés quemando. Es tu respaldo y puede ser fiscalizado por CONAF, el SAG o Carabineros de Chile.
    Desde el 1 de octubre de este año, existe un Calendario de Quemas anual, el que fija el procedimiento y las fechas para hacer uso del fuego para eliminar desechos agrícolas y forestales. Todos los propietarios deben respetar las fechas y horarios permitidos. Este calendario puede sufrir modificaciones de acuerdo a la contingencia por incendios forestales o condiciones meteorológicas, siempre consulte en las oficinas receptoras antes de quemar

