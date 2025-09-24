Social 24-09-2025

CONAF lanza campaña informativa para evitar las cortas ilegales de bosque

La iniciativa comunicacional fue desarrollada por la Gerencia de Fiscalización Forestal y Evaluación Ambiental en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales y su proyecto +Bosques.





La Corporación Nacional Forestal (CONAF) presentó en la localidad de Cumpeo, comuna de Río Claro, Región del Maule, una campaña comunicacional sobre fiscalización forestal y ambiental destinada a proteger y conservar los recursos vegetacionales del país.



Esta campaña, desarrollada en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales y su proyecto +Bosques, está focalizada principalmente entre las regiones del Maule y Los Lagos, y a través de ella se entrega información a la ciudadanía y se orienta su participación en el aviso oportuno ante eventuales cortas ilegales de bosque que no cumplan con las normativas forestales vigentes.



“Queremos con esta iniciativa -comentó el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca- educar a la comunidad sobre lo que se puede y no se puede hacer en términos de cortas forestales, además de instar a las personas a denunciar cuando estén ante una corta y sospechen que ésta pueda ser ilegal, avisando a CONAF por medio de nuestro sitio web oficinavirtual.conaf.cl u otro canal oficial, para poder fiscalizar. Estas cortas no autorizadas se dan bastante por la obtención de leña. Esto se puede realizar, pero siempre que haya un plan de manejo aprobado por la Corporación”.



EVOLUCIÓN DE FISCALIZACIONES



Como la Corporación tiene a la fiscalización entre una de sus líneas de trabajo más relevantes, su programa de actividades ha ido incrementándose año a año. Es así que en el periodo enero-agosto 2025, los profesionales de la institución han realizado 2.258 acciones en todo el país, siendo las regiones de La Araucanía (500), Los Lagos (375) y Maule (352) las que concentran la mayor cantidad de operaciones.



En cuanto al recurso forestal fiscalizado a nivel nacional, del total de las actividades, 1.494 controles corresponden al bosque nativo, 600 a las plantaciones, 93 al alerce y 71 a las formaciones xerofíticas.

