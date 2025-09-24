miércoles 24 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Social 24-09-2025
    CONAF lanza campaña informativa para evitar las cortas ilegales de bosque
    Publicidad 12
    La iniciativa comunicacional fue desarrollada por la Gerencia de Fiscalización Forestal y Evaluación Ambiental en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales y su proyecto +Bosques.


    La Corporación Nacional Forestal (CONAF) presentó en la localidad de Cumpeo, comuna de Río Claro, Región del Maule, una campaña comunicacional sobre fiscalización forestal y ambiental destinada a proteger y conservar los recursos vegetacionales del país.

    Esta campaña, desarrollada en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales y su proyecto +Bosques, está focalizada principalmente entre las regiones del Maule y Los Lagos, y a través de ella se entrega información a la ciudadanía y se orienta su participación en el aviso oportuno ante eventuales cortas ilegales de bosque que no cumplan con las normativas forestales vigentes.

    “Queremos con esta iniciativa -comentó el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca- educar a la comunidad sobre lo que se puede y no se puede hacer en términos de cortas forestales, además de instar a las personas a denunciar cuando estén ante una corta y sospechen que ésta pueda ser ilegal, avisando a CONAF por medio de nuestro sitio web oficinavirtual.conaf.cl u otro canal oficial, para poder fiscalizar. Estas cortas no autorizadas se dan bastante por la obtención de leña. Esto se puede realizar, pero siempre que haya un plan de manejo aprobado por la Corporación”.

    EVOLUCIÓN DE FISCALIZACIONES

    Como la Corporación tiene a la fiscalización entre una de sus líneas de trabajo más relevantes, su programa de actividades ha ido incrementándose año a año. Es así que en el periodo enero-agosto 2025, los profesionales de la institución han realizado 2.258 acciones en todo el país, siendo las regiones de La Araucanía (500), Los Lagos (375) y Maule (352) las que concentran la mayor cantidad de operaciones.

    En cuanto al recurso forestal fiscalizado a nivel nacional, del total de las actividades, 1.494 controles corresponden al bosque nativo, 600 a las plantaciones, 93 al alerce y 71 a las formaciones xerofíticas.
    Freddy Mora | Imprimir | 48

    Otras noticias

    Hasta el 17 de octubre amplían postulación abierta a programa de finanzas personales para estudiantes de segundo a cuarto medio
    Hasta el 17 de octubre amplían postulación abierta a programa de finanzas…
    Linares: Grupo Musical Proyecto Rama lanza vinilo “Antología 25 Años”
    Linares: Grupo Musical Proyecto Rama lanza vinilo “Antología 25 Años”
    Comienzan las postulaciones para la tercera edición de Feria Mi Barrio Emprende
    Comienzan las postulaciones para la tercera edición de Feria Mi Barrio…
    Linares tuvo exitoso Nacional de Cueca Senior en Fiestas Patrias
    Linares tuvo exitoso Nacional de Cueca Senior en Fiestas Patrias
    Concejo Municipal de Linares aprueba 21 millones de pesos para apoyar a familias afectadas por el reciente tornado
    Concejo Municipal de Linares aprueba 21 millones de pesos para apoyar a…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para