Policial 17-09-2025

CONAF Maule refuerza acciones preventivas de cara a Fiestas Patrias

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) Maule ha intensificado las acciones preventivas para reducir el riesgo de incendios forestales en la región. El plan contempla el reforzamiento de las rutas de vigilancia y patrullajes preventivos, así como la realización de operativos en carreteras en sectores estratégicos, acompañados de acciones de difusión dirigidas a la comunidad, entre ellas, la entrega de recomendaciones de autocuidado a través de material físico en terreno y audiovisual.

Dichas acciones se realizan en conjunto a las Mesas Provinciales de Incendios Forestales, Empresas Forestales, Carabineros de Chile, Bomberos, CONAF y Red de Prevención Comunitaria, fortaleciendo las comunicaciones con dichas instituciones ante una emergencia.

Hacemos un llamado para que en estas Fiestas Patrias extrememos nuestras medidas de prevención y precaución en el uso de fuentes de calor para que así evitemos los incendios forestales, en nuestra región tenemos operativas tres brigadas forestales, pero con su ayuda ellos no tendrán trabajo combatiendo los incendios forestales los invitamos a que si ven cualquier humo llamen al 130 para que tengamos una rápida reacción y así solo nos verán en nuestros operativos carreteros y en nuestros patrullajes preventivos, enfatizó la directora regional de Conaf Maule, María Isabel Florido.

CONAF Maule dispone de tres brigadas terrestres operativas en Talca, Cauquenes y Hualañé.

