Social 06-05-2025

CONAF reconoce e impulsa el empleo femenino en el cuidado y protección del medio ambiente

• A través del Programa de Emergencia de Empleo (PEE), que ejecuta CONAF, se busca generar oportunidades laborales orientadas principalmente a mujeres jefas de hogar, quienes apoyan en labores de protección del medio ambiente en diversas regiones del país.

Desde la forestación hasta la prevención de incendios forestales, la Corporación Nacional Forestal no sólo cuida los bosques, sino que también, desde hace 25 años está presente impulsando y generando políticas de empleo, desde la Región de Atacama a la Región de Los Lagos, otorgando trabajo actualmente a 2.522 personas.

CONAF a través del Programa de Emergencia de Empleo (PEE) contrata a mujeres y hombres, bajo un régimen laboral de media jornada, para realizar actividades enfocadas en mitigar los efectos del cambio climático: realizando labores preventivas ante incendios forestales a través de la creación de fajas cortacombustible en zonas de riesgo, eliminando material combustible en sitios eriazos, además de la viverización, plantación y también manejo de árboles nativos y exóticos, entre otras actividades.

En relación al trabajo que se realiza en el marco del PEE, el coordinador nacional de empleo, Claudio Moya Ulloa explicó que “desde hace bastante tiempo que el programa está enfocado en la mitigación del cambio climático y hoy nuestras y nuestros trabajadores están aportando a este esfuerzo que realizamos a nivel nacional. Por eso estamos presentes recolectando semillas, realizando cortafuegos, apoyando al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En definitiva, estamos presentes en todos los lugares en donde la comunidad nos necesita”.

Estos trabajos están orientados a apoyar comunas con altos índices de desempleo, favoreciendo sobre todo el empleo en zonas rurales y a mujeres jefas de hogar. Una de las comunas donde actualmente se desarrolla el Programa es en Cauquenes, Región del Maule, donde los equipos realizan diversas labores.

Una de esas labores es el apoyo a viveros, donde la trabajadora del PEE, Yanet Esquivel, se integró hace cuatro meses. Para ella la experiencia ha sido muy motivadora y relató que “es muy gratificante estar aquí y aportar porque estos árboles no es solamente que uno va a participar en el proceso de germinación, sino que también los vemos crecer y después sirven para reforestar, es decir estarán en los bosques o se regalaran a las personas, entonces para mí es muy bonito participar de todo este proceso”.

Otro de los frentes de trabajo del PEE está desplegado en el sector cerro Name, en Cauquenes, y está dedicado a realizar labores de manejo forestal, específicamente poda en plantaciones de pequeños propietarios, así como también trabajos preventivos contra incendios forestales. En este grupo participa Marcela Cancino, quien expresó estar contenta de aportar a la protección y cuidado del medio ambiente, un rubro al que se siente cercana, ya que desde pequeña veía a su padre participar de estas labores.

Con un 78% de contratación femenina, el Programa de Emergencia de Empleo refuerza su compromiso de apoyar principalmente a mujeres jefas de hogar. El coordinador nacional de empleo de CONAF, Claudio Moya Ulloa, destacó este ámbito y enfatizó que “para nosotros es un orgullo que las mujeres hayan tomado este desafío de trabajar en el programa, sabemos que lo distingue la alta participación de mujeres y este ha sido un factor clave en el éxito de las labores que se realizan”.