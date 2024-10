Crónica 16-10-2024

Concejal Carlos Castro: “Mosaico de la IANSA representa un daño patrimonial irrecuperable para Linares”

En 1967, el artista linarense Pedro Olmos diseñó y elaboró un mural en estilo mosaico titulado “La Fiesta de la Remolacha”. Este fue instalado en un muro de las oficinas de la administración de la planta IANSA Linares, convirtiéndose en un gran mosaico al aire libre de aproximadamente 15 m². Pronto se transformó en la carta de presentación de la industria azucarera de nuestra ciudad y pasó a ser un reconocido patrimonio local.

Este trabajo de Olmos fue excepcional, ya que sus obras se basaban principalmente en el pincel y la tela, y la técnica del mosaico no era parte de su práctica habitual. Sin embargo, dos circunstancias providenciales hicieron posible la concreción de esta obra. Por un lado, el artista había desarrollado una muy buena relación con la Empresa IANSA de Linares mientras ejercía como conservador del Museo de Arte y Artesanía de Linares, generando así una alianza estratégica entre ambas entidades, lo que dio paso a una interesante interacción entre el arte y la industria. Por otro lado, en la Catedral de Linares, el artista italiano Giulio di Girolamo, a inicios de la década del 60, estaba terminando el gran "Mosaico Absidal" después de seis años de arduo trabajo. Según relata Vittorio di Girolamo, hijo del artista italiano, el mosaico de Linares habría causado “callos y luego llagas… en las manos de mi padre y de mi madre”. Pedro Olmos y Giulio di Girolamo mantuvieron una buena amistad y colaboración, lo que probablemente inspiró a nuestro artista local a incursionar con la técnica del mosaico en la IANSA.

Así, durante muchos años, Linares disfrutó de una identidad patrimonial ligada al mosaico, con importantes expresiones tanto en la Catedral como en la industria IANSA.

“Sin embargo, esta obra de Olmos ya no está. En algún momento del presente año, fue removida pieza por pieza del lugar donde había sido montada, lo que representaría una pérdida patrimonial irrecuperable para nuestra ciudad”, aseveró el concejal Carlos Castro.

Agregó que “en este año 2024, mientras los linarenses hemos celebrado las noticias sobre los avances en las negociaciones para que el Ministerio de Vivienda adquiera los terrenos de la ex IANSA y construya una ciudad en ese lugar, por otro lado, "La Fiesta de la Remolacha" ha desaparecido después de 57 años de presencia en dichas dependencias. Lo que fue un imponente mosaico se ha transformado en un muro inexpresivo, pintarrajeado con cal blanca”.

“Conversando con uno de los trabajadores del lugar, nos comentó que el mosaico fue retirado "aparentemente para ser trasladado al museo de la IANSA en Chillán". De ser así, esta decisión sería una verdadera bofetada para Linares”.

“Nos acercamos a hablar con el actual encargado de las dependencias de la ex fábrica, don Hugo Torres, quien mencionó que desconoce lo ocurrido, la historia de esta obra y el destino de las miles de piezas que en algún momento fueron retiradas, ya que lleva poco tiempo en el cargo. Sin embargo, la situación le parece extraña, pues la empresa suele tener una política muy respetuosa con las comunidades y patrimonios locales”.

“Si bien IANSA es una empresa privada y sus instalaciones corresponden a propiedad privada, el mosaico fue creado por Pedro Olmos cuando IANSA era una empresa del Estado. Por lo tanto, Linares merece una explicación y respuestas a las preguntas que surgen sobre este tema: ¿Quién ordenó el desmantelamiento del mosaico de Pedro Olmos? ¿Con qué propósito se hizo? ¿Y dónde están las miles de piezas de esta obra?”

“A primera vista, esto parece ser un daño irrecuperable para nuestra ciudad. Por lo tanto, ya hemos oficiado al Ministerio de las Culturas y el Patrimonio para que se involucre en esta causa en dos aspectos: primero, esclarecer lo sucedido; y segundo, agotar todas las instancias posibles para que Linares recupere lo que, hasta el día de hoy, es una pérdida”, señaló Castro.

Agregó, finalmente, que “el encargado de la ex IANSA y me dice que recopiló información del mosaico y, en lo concreto, dice que se traspasaron a un coleccionista privado, pero el ministerio de las culturas ya tiene en carpeta el tema".