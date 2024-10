Política 29-10-2024

Concejal Favio Vargas, primera mayoría: “Una campaña no se hace en 90 días”

El concejal Favio Vargas, RN, primera mayoría con 8.187 votos, agradeció la confianza de la ciudadanía y dijo que “esto reafirma un compro miso con la ciudadanía, que valora nuestro trabajo, porque una campaña no se hace en 90 días, sino que es el fruto del trabajo permanente a favor de la comunidad”. “Voy a seguir trabajando con el mismo entusiasmo en beneficio de la gente y de la comuna, tal como lo he hecho siempre”, afirmó. Consultado acerca de si esta alta votación le abre la posibilidad de postularse como alcalde a futuro, respondió que “lo he pensado, pero las cosas hay que hacerlas paso a paso. Por cierto que me gustaría asumir un desafío de esa envergadura, y siempre está abierta la posibilidad, pero será lo que Dios quiera más adelante”