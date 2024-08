Política 18-08-2024

Concejal Marco Ávila: “el gasto en artistas para la Fiesta de la Chilenidad es excesivo”



La Fiesta de la Chilenidad de Linares se mantiene en el ojo crítico ciudadano. En especial, al trascender que el Municipio plantea gastar 124 millones de pesos en artistas.

Un tema que ha planteado el Concejal de Linares, Marco Ávila, respecto del nivel de gasto en torno de este ítem.

“Ante el Concejo Municipal, se va a presentar este tema, para ver si autorizamos o no este monto de dinero. Personalmente, respecto de la Fiesta de la Chilenidad., yo apoyo el espacio que se da a emprendedores locales, que además pagan un permiso por estar con un puesto esos días. Lo que no estoy dispuesto a apoyar, de hecho, rechazaría, es este ítem en particular de los artistas, que implica desembolsar 124 millones de pesos de las arcas del Municipio de Linares, excesivo a mi modo de ver, más aún considerando la crítica situación financiera de la actual administración alcaldicia”.

Por ello, el Concejal de Linares, Marco Ávila, llamó a una reflexión mayor respecto del gasto en artistas que se proyecta para la Fiesta de la Chilenidad 2024.