Opinión 22-09-2024

Concejales: Claves para una Gestión Cercana y Efectiva en la Comunidad



Alejandra Astete Belmar



Las Fiestas Patrias llegaron a su fin, y mañana retomamos nuestras responsabilidades diarias. Este feriado extendido sin duda permitió a muchos compartir con sus seres queridos, aunque, debido al clima, fuertes lluvias y vientos, algunos no pudieron celebrar y otros, vieron frustradas anhelos e inversiones; el clima tiene su propia voluntad y cada vez esta se expresa más. Desde esta tribuna solidarizamos con las familias afectadas.



En esta fecha se recuerda la conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno en 1810, un momento clave en el inicio de nuestra independencia de la Corona Española y la formación de Chile como un Estado Nación. Siguiendo con nuestras tradiciones, con las elecciones municipales aproximándose a fines de octubre, en las que elegiremos a nuestras autoridades locales para los próximos cuatro años, es un buen momento para reflexionar sobre uno de los actores en el gobierno municipal: Los Concejales.

En este texto, exploraremos sus requisitos, atribuciones, funciones, responsabilidades y cómo una buena gestión puede marcar una gran diferencia en nuestras comunidades. También incluiremos las sugerencias y necesidades expresadas por los ciudadanos en diversas reuniones, recogidas por nuestros equipos en terreno, para que la administración municipal sea más efectiva y cercana.



¿Qué se necesita para ser concejal?



Los concejales no son funcionarios públicos en el sentido estricto, pero sí son autoridades electas que tienen la responsabilidad de trabajar por toda la comunidad de manera equitativa. Están sujetos a normativas de probidad y pueden enfrentar responsabilidades civiles, penales y políticas. Para postularse como concejal se requiere ser ciudadano con derecho a voto, haber completado la enseñanza media o su equivalente, residir en la región correspondiente a la comuna o agrupación de comunas, al menos durante los últimos dos años antes de la elección y estar al día con la situación militar. Además, no deben estar afectados por ninguna inhabilidad según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOC), ni tener dependencia de sustancias ilícitas.



¿Cuáles son las funciones de un concejal?



Los concejales tienen atribuciones como elegir al alcalde en caso de vacancia, aprobar el presupuesto municipal, supervisar la ejecución del plan comunal de desarrollo, y fiscalizar las actuaciones del alcalde, entre otras funciones establecidas por la ley. También pueden solicitar informes a empresas que reciben aportes municipales y fiscalizar las unidades y servicios municipales. La remuneración de los concejales, conocida como dieta, varía entre 7,8 y 15,6 UTM, aproximadamente entre $517.624 a $1.035.247 pesos, dependiendo de la asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas durante el mes. La cantidad final se ajusta según las asistencias registradas al finalizar cada mes. Además, es importante tener presente, los parentescos dentro de las municipalidades y los intereses de diversos privados en una localidad y cómo influye en las Inhabilidades del concejal, como está establecida la ley LOC art. 89: “Ningún concejal podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el 4°de consanguinidad o 2° de afinidad, esté interesados, salvo que se trate de nombramientos o designaciones que deban recaer en los propios concejales”. Considerando lo anterior, antes de asumir el cargo o durante las primeras sesiones, deberían estar obligados a realizar cursos sobre probidad funcionario del estado, como los ofrecidos por el Centro de Estudios de la Contraloría General (CEA). Esto garantiza que puedan tomar decisiones informadas y con conciencia, beneficiando a la comunidad a la que representan dentro del marco de la ley y sus funciones.

¡Pero más allá de la normativa, los concejales al igual que los alcaldes, deben estar en contacto directo con los vecinos, escuchar sus inquietudes y atender sus necesidades!



La cercanía con la ciudadanía



Una de las responsabilidades más importantes de los concejales es mantenerse cercanos a la ciudadanía, acompañar y atender sus necesidades de manera oportuna. Sin embargo, al no tener exclusividad en sus funciones, muchos concejales también se dedican a otros trabajos, lo que a menudo limita su tiempo y capacidad para cumplir con esta tarea de manera efectiva. Esto puede generar una desconexión con la realidad diaria de los vecinos y dificultar el seguimiento de los problemas que enfrentan en sus comunidades.



Para facilitar este acercamiento, sería fundamental que los concejales contaran con una oficina dentro del recinto municipal donde pudieran recibir a los vecinos. De esta manera, las personas sabrían dónde dirigirse y podrían agendar sus horas de atención de acuerdo con el calendario público establecido. Además, esto permitiría cumplir con la transparencia requerida con la Ley del Lobby (Ley 20.730) y garantizar que toda la ciudadanía tenga un acceso igualitario a sus autoridades locales. Además, es importante lleguen preparados a cada sesión del concejo, habiendo revisado en forma crítica y en profundidad con antelación toda la documentación proporcionada por el secretario municipal para que las reuniones sean instancias de dialogo constructivo.