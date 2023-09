Nacional 05-09-2023

Concejales de San Pedro de la Paz critican a alcalde por ir a local nocturno en medio de duelo por muertes de accidente

El pasado viernes un choque entre un tren y un bus dejó como saldo siete fallecidos en San Pedro de la Paz. A raíz de esto, el alcalde Javier Guiñez, independiente ex PPD, decretó tres días de duelo comunal. Sin embargo, durante estos días la autoridad fue visto y fotografiado compartiendo con dos mujeres en un local nocturno de Concepción. Hecho que generó críticas.

En conversación el diario La Estrella, el concejal Jaime Weinborn (Evópoli) dijo que "es muy desafortunado cuando el mismo alcalde da tres días de duelo comunal, pero al mismo tiempo va a un lugar nocturno el mismo día en que las familias están velando a las víctimas. Más allá de que sea su vida personal y puede hacer lo que quiera, es una muy mala señal hacer eso". Asimismo, comentó que "esto lleva a distintas señales que se han dado desde el municipio en el último tiempo. Lamentablemente San Pedro de la Paz ha salido en las noticias por puras cosas negativas, más allá de las positivas. Esto nos da pena". Por su parte, Edgar Navarrete (IND, Partido Ecologista) señaló que "cuando uno es autoridad y asume estos cargos tiene que ser sumamente cuidadoso. Se ve mal que en pleno duelo comunal, que él mismo declaró, se le viera en un lugar nocturno, en un espacio de diversión. Puede no haberlo hecho con esa intención, pero la gente se puede sentir pasada a llevar". Mientras que la concejala Paula Opazo (PEV) manifestó que "sin duda que todos tenemos nuestro tiempo de descanso y él tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, conociendo el contexto, yo habría concurrido a un lugar que no tuviera tanta índole de fiesta. Ahí se ve acompañado por dos mujeres. Creo que no era el momento de ir a comer a un pub. Tenía varias opciones", sostuvo, agregando que "no creo que lo haya hecho de mala fe. Me parece un error de asesoramiento".