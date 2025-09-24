miércoles 24 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Social 24-09-2025
    Concejo Municipal de Linares aprueba 21 millones de pesos para apoyar a familias afectadas por el reciente tornado
    Ayer, el alcalde de Linares, Mario Meza, dio a conocer que el Concejo Municipal había aprobado más de 21 millones de pesos que serán entregados en las próximas 48 horas a las Juntas de Vecinos de María del Valle y Parque Oriente, sectores afectados por el reciente tornado.
    “El Concejo siempre ha estado comprometido con este tipo de calamidades públicas, como el tornado que afectó al sector nororiente de la ciudad, y lo importante es que estamos entregado un apoyo concreto a las familias”, indicó el jefe comunal.
    Los recursos serán entregados el jueves en ambas unidades vecinales.
    Freddy Mora

