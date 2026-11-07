Cultura 07-11-2026

Conciertos para Niñas y Niños del Maule celebra 19 años acercando la música a las comunidades educativas de la región

La iniciativa impulsada por el Teatro Regional del Maule, junto a las seremías de Educación y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, contempla una nueva programación de conciertos en Talca, Linares, Constitución y Curicó.

Con el propósito de acercar la música y las artes escénicas a las nuevas generaciones, comenzó una nueva edición de Conciertos para Niñas y Niños del Maule, iniciativa que este 2026 cumple 19 años de trayectoria y que ha permitido que miles de estudiantes de la región vivan experiencias artísticas en directo, con el fin de favorecer su acercamiento a la música y el desarrollo de nuevas audiencias.

El programa es fruto del trabajo colaborativo entre el Teatro Regional del Maule, la Secretaría Regional Ministerial de Educación y la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, instituciones que articulan esfuerzos para facilitar el acceso de las comunidades escolares a propuestas artísticas especialmente diseñadas para las infancias.

La programación de este año contempla presentaciones en Talca, Linares, Constitución y Curicó, dirigidas exclusivamente a establecimientos educacionales, en particular a estudiantes desde prekínder hasta segundo año básico. De esta manera, la iniciativa busca generar oportunidades de acceso cultural más allá de los espacios habituales de circulación artística, incorporando a niñas y niños en experiencias que contribuyen a su formación integral.

“Este trabajo conjunto entre el Teatro Regional del Maule, el Ministerio de Educación y el Ministerio de las Culturas nos ha permitido acercar la música y las artes escénicas a niñas y niños desde la primera infancia hasta segundo básico. Esta es una iniciativa que se ha sostenido durante 19 años y que tiene un importante componente de mediación musical y pedagógica. Creemos que acercar tempranamente a las nuevas generaciones al teatro, a la música y al conocimiento abre nuevas oportunidades para desarrollar su creatividad, descubrir distintas formas de expresión y ampliar sus herramientas de aprendizaje”, señaló el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Pablo Amaro Valenzuela.

“Para nosotros es muy importante el público objetivo al que se está llegando hoy día, que son las niñas y niños parvularios… nosotros a los niños no lo estamos viendo como un público del futuro, lo estamos viendo como un público del presente, y nos interesa mucho que los niños se puedan acercar, que tengan la oportunidad de venir a esta infraestructura que es maravillosa y que puedan escuchar a la Orquesta Clásica del Maule”, declaró Ariel Amigo Vidal, secretario ejecutivo del Teatro Regional del Maule.



El director del TRM también valoró el trabajo mancomunado entre las tres entidades. “La continuidad de esta iniciativa refleja la importancia de la colaboración entre instituciones culturales y educativas para generar oportunidades de participación y garantizar que niñas y niños puedan acceder a experiencias artísticas de calidad, independientemente de su lugar de residencia”.



Por su parte el Seremi de Educación declaró sobre el alcance que tienen estos conciertos en su versión 2025. “Así es, estamos muy contentos de poder continuar con esta iniciativa que tiene carácter regional. Como Ministerio de Educación queremos que la música, que el arte puedan llegar a nuestros diferentes establecimientos educacionales. Hoy partimos con la provincia de Talca y que tiene como propósito poder entregar cultura, arte, música a nuestros niños, en un espacio también para la enseñanza y la mediación”. La autoridad precisó que en esta oportunidad se espera llegar a más de dos mil niños en cuatro comunas de la región.







