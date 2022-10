Política 15-10-2022

Condenan episodios de violencia en instancia paralela al diálogo constitucional



Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, condenaron los episodios de violencia en una instancia paralela al diálogo constitucional.

Indicaron en un comunicado que "el jueves (13 de octubre) se desarrolló con éxito, en un clima de respeto, una nueva reunión de la mesa oficial sobre el diálogo constitucional, liderada por los presidentes de ambas corporaciones, donde participaron activamente todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria que han manifestado su voluntad de continuar con la búsqueda de un acuerdo para habilitar una hoja de ruta para un nuevo proceso constituyente”.

Agregaron que “valoramos el compromiso y la voluntad de cada uno para avanzar, paso a paso, en ese objetivo. En ese contexto, condenamos enérgicamente los episodios de violencia con descalificaciones y agresiones ocurridos en una reunión paralela, en la que participó un grupo de personas que busca hacer fracasar las conversaciones constitucionales y que no representa a las mayorías que hoy se expresan en el Congreso Nacional”.

Precisaron además que la invitación a dicho grupo no correspondió a una decisión institucional, sino a la de un senador en particular (Juan Castro, parlamentario por el Maule, independiente en bancada RN). Por ello, los comités que representan a las bancadas del Senado realizaron una declaración pública rechazando esta invitación.